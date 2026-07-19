Frågetecken i Hammarby-anfallet: ”Svårt att avläsa”

Kommer Paulos Abraham fortsätta att spela central anfallare under Henrik Rydström?

Killarna i Allsvenskan Direkt-studion är inte så säkra på det.

– Jag vet inte hur det kommer att falla ut, säger Fredrik de Ron.

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Bildmontage, Paulos Abraham och Henrik Rydström. Foto: Bildbyrån

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Sedan i fjol har Hammarby-anfallaren Paulos Abraham, 24, tagit ny skepnad. Den offensiva kuggen har i stort sett i hela sin karriär utgått från en kant, som en renodlad ytterspringare, men under ex-tränaren Kim Hellberg flyttades Abraham in som central anfallare, en ”nummer nio”. Då blev det succé direkt.

När FotbollDirekt träffade 24-åringen i förra veckan var han tydlig med att även om det nu är Henrik Rydström som står på tränarbänken ser han fortfarande på sig själv som en central anfallare i det ”nya” Hammarby.

– Det är främst som ”nia” som jag tror att jag kan hjälpa laget som mest, sa Abraham då.

I det senaste avsnittet av Allsvenskan Direkt diskuterar FotbollDirekts Mattias Eckerman och Fredrik de Ron hur Paulos Abraham passar in i Rydströms ”Bajen”.

– Jag vet inte riktigt hur bra han kommer att passa in som ”nia” i Rydströms Hammarby. Tittar du på hur det såg ut i Malmö var det oftast Kiese Thelin (som spelade central anfallare), en ganska tydlig box-spelare på ett sätt som Paulos Abraham inte är, säger de Ron.

Paulos Abraham. Foto: Bildbyrån

Jämförs med Isaac Kiese Thelin

När Henrik Rydström höll till i Malmö FF var den spelare som fick näst flest minuter, enbart toppad av Gabriel Busanello, centertanken Isaac Kiese Thelin. Under samma period gjorde ingen spelare i hela serien fler nickmål än ”IKT”, samtidigt som bara en spelare (som fick regelbunden speltid) hade färre touch på bollen än MFF-strikern, enligt statistik från Opta.

– Paulos vill vara ganska involverad i spelet och ha mycket boll. Kiese Thelin hade typ minst antal touch (på bollen) av alla spelare som spelade regelbundet under den perioden. Han var en väldigt tydlig box-spelare som bara skulle avgöra matcher, säger Fredrik de Ron och tillägger:

Isaac Kiese Thelin, Malmö FF. Foto: Bildbyrån

– Jag vet inte hur det kommer att falla ut. Ska Paulos Abraham flyttas ut på en kant? Han tar inte vänsterkanten, för där är Victor Lind. Ska han spela till höger? Det provade man under Kim Hellberg, det blev inte bra. Paulos Abraham är för bra för att spela ur position tycker jag. Det är ett delikat problem.

FotbollDirekts Mattias Eckerman håller med om att det är svårt att se hur Paulos Abraham är tänkt att passa in i Rydströms Hammarby.

– Mot Kalmar såg han ganska involverad ut. Mot Elfsborg var han mycket mindre involverad. Det är svårt att avläsa hur Rydström vill använda Paulos, säger han.