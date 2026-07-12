Paulos Abraham: ”Då blir det kaos”

ÅRSTA. Fem matcher utan mål.

Sedan bröt Hammarby-anfallaren Paulos Abraham måltorkan.

– Jag försöker bara vara ärlig mot mig själv, säger strikern.

Hammarbys Paulos Abraham. Foto: Bildbyrån

Ett hattrick i den allsvenska premiären mot Mjällby och två mål på fyra matcher lite senare under våren, men efter det gick Hammarbys anfallsstjärna Paulos Abraham mållös i fem raka matcher i allsvenskan.

När ”Bajen” återupptog seriespelet efter VM-uppehållet borta mot Elfsborg förra helgen slog 23-åringen till direkt och bröt den negativa trenden.

– Jag älskar att göra mål. Det var några matcher utan mål men jag vet att det är så som anfallare. Vissa perioder får man jättemycket chanser och man gör massor med mål, och vissa perioder är det inte så. Då får man ta annat ansvar i andra delar av spelet, säger han.

”Då blir det kaos”

Samtidigt erkänner den målfarlige anfallaren att perioder utan fullträffar kan sätta sig i skallen och skapa hjärntroll.

– Jag kan inte säga att det absolut inte finns i hjärnan. Det är klart att om jag går några matcher utan att göra mål känner jag att jag vill spräcka målnollan, men jag låter inte det påverka mitt spel för mycket – att jag ändrar på mitt sätt. Det är då det blir kaos. Det lärde jag mig när jag var i Holland och gick något år utan att göra mål.

Hammarbys Paulos Abraham jublar med lagkamrater mot Elfsborg. Foto: Bildbyrån

Hur lätt är det att hålla de negativa tankarna ute, då?

– För mig var förra säsongen ett stort bevis på det. Jag gick många matcher utan mål. Jag tror att jag hade ett mål efter halva säsongen. Kim (Hellberg, tränare) var jättetydlig; ”Du behöver inte oroa dig, du kommer göra fler mål än vad du gjorde förra säsongen”. Jag kom in i ett stim på slutet och gjorde till slut en massa mål. Då blev det väldigt tydligt att så länge jag håller mig till min plan så kommer jag få ut det bästa av mig själv. Jag försöker bara vara ärlig mot mig själv och inte ändra på för mycket.

Fortsätter som central anfallare

Under den tidigare Hammarby-tränaren Kim Hellberg övergick Paulos Abraham från en renodlad ytter till en central anfallare. Kalle Karlsson tog vidare på det spåret och fortsatte att använda 23-åringen som en ”nia”, men frågan är hur nya ”Bajen”-bossen Henrik Rydström vill använda honom.

I segern mot Elfsborg fick Abraham i alla fall fortsätta som spjutspets, och det är på den positionen han ser sig själv kunna bidra allra mest.

– Det är där jag ser mig själv, som min första position just nu. Jag tror att jag kan hjälpa laget mycket på andra positioner också men det är främst som ”nia” som jag tror att jag kan hjälpa laget som mest, säger anfallaren.