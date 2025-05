Fredrik Ihler dundrar in sitt femte mål för Elfsborg

Under måndagskvällen fortsätter den tionde allsvenska omgången.

I Borås tar Elfsborg mot Djurgårdens IF.

I den matchen tog hemmalaget ledningen – genom en kanonträff från Fredrik Ihler.

Efter nio allsvenska omgångar befann sig IF Elfsborg på en fjärdeplats med 19 inspelade poäng.



Fem placeringar bakom, men med åtta matcher spelade, placerade sig Djurgårdens IF med elva poäng.



Under måndagskvällen ställdes de två lagen mot varandra.



De första tre minuterna av fotboll på Borås arena var av den mer avvaktande karaktären.



Med nio minuter på klockan skulle Elfsborg, och Fredrik Ihler, testa ett avslut från distans. Skottet på halvvolley var hårt och gick, via Manojlovic, in vid den bortre stolpen.



Det var norrmannens femte fullträff för Elfsborg under den pågående allsvenska säsongen.



Ihler är just nu på lån till Borås-klubben från Molde under denna säsong.



Matchen pågår, följ den här!