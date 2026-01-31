Gais tvingas också ställa in träning: ”Vi förstod i natt”

Tidigare denna lördag har AIK meddelat att man tvingats ställa in dagens träningspass.

Foto: Bildbyrån

AIK meddelade tidigt denna lördag att man tvingats ställa in dagens träning på grund av ”mycket kraftig vind”.

Nu står det klart att även Gais, som också befinner sig på den spanska östkusten, tvingas ställa in dagens träningspass.

– Det var av säkerhetsskäl. Det lossnar grejer runtomkring, saker vid planen, som har blåst iväg, säger Gais-tränaren Fredrik Holmberg till GP och fortsätter:

– Vi var inställda på att träna, men vi förstod i natt när man hörde hur det blåste att det här nog kunde bli tveksamt.

Istället tränar Gais inomhus under förmiddagen i hopp om att kunna träna senare under dagen då vindarna avtagit.