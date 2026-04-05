Ger landslagsstjärnan rätt: ”Vi kommer inte vara i någon bottenstrid”

SOLNA. Inför VM-playoffet slog Gabriel Gudmundsson fast att Halmstads BK inte kommer kriga för överlevnad i årets allsvenska.

Trots förlusten mot AIK är Rami Kaib än mer övertygad om samma sak.

– Vi bygger något som de flesta allsvenska lagen inte kommer stå emot, säger vänsterbacken till FotbollDirekt.

Han hade mardrömsuppgiften att markera Zadok Yohanna.

Det gick sådär, detta eftersom det var nigerianen som vek in från högerkanten och dundrade in AIK:s segermål i 83:e minuten inför en kokande Nationalarena i Solna.

– Han var jobbig att möta och det visste jag på förhand också. Jag hade svårt att avgöra hur nära jag skulle komma honom och det blev som det blev, säger Rami Kaib som åkte på ett gult kort tidigt i matchen.

– Det gjorde det svårt för mig att komma nära honom på kropp. Jag gjorde det jag kunde. Jag har mött sådana här spelare förut och det är svårt, det är inte enkelt.

Vänsterbacken är trots den tunga förlusten inför 39 000 åskådare ändå nöjd med lagets insats.

– Vi skapar ju lägen och med lite flyt kommer vi härifrån med 2-2. Omar Farajs chans precis i slutet, får vi in den hade vi stått här jätteglada nu. Det är små marginaler.

Å andra sidan borde ni varit glada över att det bara stod 1-0 till AIK i paus, för det var ju spel mot ett mål i första halvlek. De hade tre i virket exempelvis.

– Det var kanske så, det kan nog stämma, säger Kaib med ett leende.

– Jag tyckte ändå vi kom ut bra i början av första halvlek och det var väl därför det kändes okej. Men ja, vi var mycket sämre i första halvlek än i andra. Vi visste att AIK:s yttrar kunde avgöra matcher och det hände i dag.

Skriver under på Gudmundssons ord: ”Kommer inte vara därnere”

HBK tippas av många bli indragna i bottenstriden i årets allsvenska. När FD frågade landslagets Gabriel Gudmundsson tillika gamle HBK-spelaren vilka lag som åker ur årets allsvenska var han snabb med att konstatera en sak: ”Inte HBK i alla fall”.

Kaib skrattar när han får höra vad Leeds vänsterback sagt.

– Han har absolut rätt. Vi kommer inte vara därnere, vi är ett annat lag i år. Vi har högre ambitioner och håller på att bygga något som de flesta allsvenska lag inte kommer kunna stå emot, avslutar 28-åringen för FotbollDirekt.