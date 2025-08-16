Gudjohnsen ger MFF drömstart – med sitt andra allsvenska mål
Inför dagens match stod Daniel Gudjohnsen noterad för ett allsvenskt mål – på 16 matcher.
Mot Halmstads BK skulle islänningen dubbla sin målkvot.
Detta då han, efter en kvart, nickade in ledningsmålet för de Himmelsblå.
Redan från start i matchen på Örjans Vall tog Malmö FF hand om bollinnehavet och började försöka söka ytor i HBK:s backlinje.
Den första stora chansen skapade bortalaget i den 13:e matchminuten, då Hugo Bolin fick bollen i boxen, vände upp och sköt på en täckande Tim Erlandsson i HBK-målet.
Ett par minuter senare kom matchens första mål, från de för dagens rosa-klädda MFF. Otto Rosengren slog in en hörna där den långa Daniel Gudjohnsen nådde högst och prickade in 1-0 med pannan.
Det var islänningens andra allsvenska mål denna säsong och hans totalt femte i klubben.
