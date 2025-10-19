Guidetti ger sin bild av bråket: ”Jag var aggressiv…”

STOCKHOLM. John Guidetti kan ha gjort sitt sista Stockholmsderby.

På slutsignal hamnade han i bråk med både Obilor Okeke och Simon Strand när anfallsstjärnans AIK föll med 2-1 borta mot Hammarby.

– Jag gjorde inget. Jag pratade bara… men jag var aggressiv när jag pratade, säger Guidetti i den mixade zonen.

Foto: Bildbyrån

Han väntas lämna AIK efter säsongen när kontraktet går ut.

Därmed slutade 2025 med noll derbysegrar för John Guidetti, detta då Hammarby vann söndagens drabbning på 3Arena med 2-1.

Guidetti byttes in i slutet av andra halvlek och hade ett gyllene läge när han direkt efter inspark kom fri med Warner Hahn. Guidetti rundade Hammarbys målvakt men sköt inte direkt och chansen rann då ut i sanden.

– Jag har kollat i efterhand på den och det finns en liten lucka om jag är riktigt snabb, säger Guidetti i den mixade zonen och fortsätter:

– Men när jag tittar upp ser jag att det är två spelare på linjen och tänker att det kommer att bli tufft att få in den.

Hyllningen till Kim Hellberg: ”Otrolig coachinsats”

Det blev inget mål för Guidetti som var tillbaka i spel för första gången sedan 24 augusti.

Inhoppet med tio minuter kvar av ordinarie tid gav kanske mersmak för den forne landslagsstrikern som direkt på slutsignal hamnade i luven med först Obilor Okeke och därefter Simon Strand.

– Jag såg att någon Bajenspelare (Okeke) var och jiddrade med Fesshaie (Alexander) och då ville jag bara gå dit och säga: ”Du har precis vunnit matchen du behöver inte vara på vår spelare”, säger Guidetti och berättar vidare:

– Sedan kom någon spelare (Strand) och knuffade mig från sidan. Jag gjorde inget. Jag pratade bara… Jag var aggressiv när jag pratade, men det var ingen kontakt. Det var deras spelare som knuffades.

I bråk med Hammarbys spelare, men Guidetti är mäkta imponerad av de grönvitas tränare Kim Hellberg. I den mixade zonen kom nämligen en rejäl och kanske något oväntad hyllning från AIK-anfallaren.

– Hatten av till Kim Hellberg. Han hade scoutat oss helt perfekt. Det här var en otrolig coachinsats. Hur de spelade ut oss, hur de ställde upp och hur de tog sig ur situationerna. De hade läst oss jättebra. Det är imponerande. Hatten av.