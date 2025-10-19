KARLBERG. John Guidetti, 33, har fyra matcher kvar på kontraktet.

I dag kan anfallaren göra sitt sista Stockholmsderby för AIK.

– Jag är väldigt glad över den resa vi har haft fram till nu från att jag kom hit, säger tränaren Mikkjal Thomassen.

Foto: Bildbyrån

Nästan tre och ett halvt år har gått sedan John Guidetti vände hem till Sverige och AIK efter en lång utlandskarriär. Nu återstår det bara månader kvar på anfallarens avtal med ”Gnaget” och säsongens fyra avslutande allsvenska matcher kan bli hans sista i klubben.

Inför söndagens derby mot Hammarby meddelade tränaren Mikkjal Thomassen att den 33-åriga strikern är aktuell för spel igen, efter att ha missat fem raka matcher i allsvenskan.

– Han är aktuell för att spela. Vi får se hur många minuter han har i sig, säger AIK-tränaren.

– Jag känner mig som sagt så där x-faktor-stark och ser fram emot derbyt mot ”Bajen” på söndag, sa Guidetti till FotbollDirekt tidigare i veckan.

Guidetti hyllas

Med ett utgående kontrakt med AIK kan söndagens Stockholmsderby bli John Guidettis sista i den svartgula tröjan.

– Det är inte på mitt bord. Det är inte min roll att avgöra hur truppen ser ut i 2026, men jag är extremt stolt över John. Jag är väldigt glad över den resa vi har haft fram till nu från att jag kom hit. Han har varit en enormt stor stöttepelare, han har varit seriös, stått rakt när det har varit motgång och när han har fått bakslag. Han har tränat hårt och haft stor lust och önskan att bidra positivt och konstruktivt. Jag har bara positiva saker att berätta om John, säger Thomassen och tillägger:

John Guidetti. Foto: Bildbyrån

– Det är klart att klubben ska se på helheten och ta ett beslut, och det måste jag ha respekt för. Det ligger utanför mitt ansvarsområde.

Derbyt mellan Hammarby och AIK startar klockan 14:00 under söndagen.