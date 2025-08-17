Gulliksen saknades för Djurgården – slår tillbaka: ”Jag var frisk”
Tobias Gulliksen, 22, saknades när Djurgården kryssade mot Mjällby.
Enligt tränaren Jani Honkavaara och sportchefen Bosse Andersson berodde det på en känning.
– Nej, jag var frisk för fajt, svarar Dif-yttern enligt Expressen.
När Djurgården gästade Mjällby på Strandvallen under söndagseftermiddagen saknades Tobias Gulliksen i ”Blårändernas” startelva. Den norska stjärnan blev kvar på bänken hela matchen, och fick se på när Dif tappade ledning till 1–1 i matchens absoluta slutskede.
Inför matchen förklarade tränare Jani Honkavaara Gulliksens frånvaro med att yttern hade en känning.
– Det handlar om den defensiva approachen till matchen, men Gulliksen har också haft lite problem med baksida lår, sa Dif-tränaren i HBO Max-sändningen inför matchen.
Även sportchef Bosse Andersson förklarade Gulliksens frånvaro med att han hade en känning, men 22-åringen själv menar att han var frisk och kunde spela matchen.
– Nej, jag var frisk för fajt. Jag hade inte varit på bänken om jag var skadad. Jag har tränat i veckan och var redo, säger han enigt Expressen.
Tobias Gulliksen ryktas lämna Djurgården under sommarens transferfönster.
