Gulliksen saknades för Djurgården – slår tillbaka: ”Jag var frisk”

Tobias Gulliksen, 22, saknades när Djurgården kryssade mot Mjällby.

Enligt tränaren Jani Honkavaara och sportchefen Bosse Andersson berodde det på en känning.

– Nej, jag var frisk för fajt, svarar Dif-yttern enligt Expressen.

Video Mattiasson om första halvåret i Djurgården: ”Älskar öppenheten”

När Djurgården gästade Mjällby på Strandvallen under söndagseftermiddagen saknades Tobias Gulliksen i ”Blårändernas” startelva. Den norska stjärnan blev kvar på bänken hela matchen, och fick se på när Dif tappade ledning till 1–1 i matchens absoluta slutskede.

Inför matchen förklarade tränare Jani Honkavaara Gulliksens frånvaro med att yttern hade en känning.

– Det handlar om den defensiva approachen till matchen, men Gulliksen har också haft lite problem med baksida lår, sa Dif-tränaren i HBO Max-sändningen inför matchen.

Även sportchef Bosse Andersson förklarade Gulliksens frånvaro med att han hade en känning, men 22-åringen själv menar att han var frisk och kunde spela matchen.

– Nej, jag var frisk för fajt. Jag hade inte varit på bänken om jag var skadad. Jag har tränat i veckan och var redo, säger han enigt Expressen.

Tobias Gulliksen ryktas lämna Djurgården under sommarens transferfönster.