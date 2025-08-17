Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Gulliksen saknades för Djurgården – slår tillbaka: ”Jag var frisk”

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör





Tobias Gulliksen, 22, saknades när Djurgården kryssade mot Mjällby.
Enligt tränaren Jani Honkavaara och sportchefen Bosse Andersson berodde det på en känning.
– Nej, jag var frisk för fajt, svarar Dif-yttern enligt Expressen.

När Djurgården gästade Mjällby på Strandvallen under söndagseftermiddagen saknades Tobias Gulliksen i ”Blårändernas” startelva. Den norska stjärnan blev kvar på bänken hela matchen, och fick se på när Dif tappade ledning till 1–1 i matchens absoluta slutskede.

Inför matchen förklarade tränare Jani Honkavaara Gulliksens frånvaro med att yttern hade en känning.

– Det handlar om den defensiva approachen till matchen, men Gulliksen har också haft lite problem med baksida lår, sa Dif-tränaren i HBO Max-sändningen inför matchen.

Även sportchef Bosse Andersson förklarade Gulliksens frånvaro med att han hade en känning, men 22-åringen själv menar att han var frisk och kunde spela matchen.

– Nej, jag var frisk för fajt. Jag hade inte varit på bänken om jag var skadad. Jag har tränat i veckan och var redo, säger han enigt Expressen.

Tobias Gulliksen ryktas lämna Djurgården under sommarens transferfönster.

