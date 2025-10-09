Fredrik Wisur Hansen kommer att lämna AIK efter säsongen.

Nu berättar han om tankegångarna bakom beslutet.

– Jag känner att min vardag inte blir bra nog, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Han tillträdde som chefsscout under sommaren 2023 – och blev befordrad till Head of scouting and recruitment i mars detta år.

För ett par dagar sedan stod det klart att Fredrik Wisur Hansen kommer att lämna AIK efter säsongen då hans avtal går ut.

Nu berättar norrmannen om varför han har valt att gå vidare från ”Gnaget”.

– Det beror på mig och min egen situation. Jag känner att min vardag inte blir bra nog. Jag tror inte att jag under lång tid kan göra det som behövs i den rollen, säger han till Fotbollskanalen och berättar att han vill bo permanent i Oslo:

– Vill och vill… Hela mitt sociala liv är här, min sambo är här. Hela förutsättningen för att jag tog jobbet år 2023 var att jag skulle bo kvar i Oslo. Det är en bit av det.

Vidare berättar Wisur Hansen att det inte är mer komplicerat än att hans avtal löper ut efter säsongen – och att han därför kommer att tacka för sig.

– Det är bara ett utgående avtal. Där är jag juridiskt tänkande: jag skrev på ett avtal och jag fullföljer mitt avtal. Hade jag haft ett längre avtal hade jag varit kvar och gnuggat på. Nu går avtalet ut och det passar bra, avslutar norrmannen.







