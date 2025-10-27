Hammarby bröt segerlösa sviten: ”Klart att vi visste”

2008 var senast Hammarby vann mot MFF i Malmö.

Bajen har nu brutit sviten efter segern med 3–1.

– Jag är stolt över allt arbete som gjort att vi tagit oss hit, säger Hammarbytränaren Kim Hellberg till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys 3–0-ledning i paus banade väg för att ta hem segern borta mot Malmö FF. Matchen slutade 3–1 till Stockholmsklubben och de har därmed brutit mardrömssviten nere i Skåne.

Inför mötet var det så sent som 2008 då Bajen vann mot MFF på bortaplan.

Efter matchen var tränaren Kim Hellberg nöjd.

– Det känns bra. Det är klart att vi visste att vi hade usel statistik här, och det är väl kopplat till att Malmö varit fantastiskt bra. Det är klart att det glädjer oss och jag summerar det också var Hammarby har börjat och var Hammarby har tagit sig. Jag är stolt över allt arbete som gjort att vi tagit oss hit, säger han till Fotbollskanalen.

Senast de möttes på Eleda stadion var det MFF som vann med 2–0.

– Jättestolt över vår prestation. Jag återkommer till matchen för 55 matcher sedan (0-2-förlusten) när vi var överkörda här i min andra match som Hammarby-tränare. Jag är superstolt över hur vi genomförde matchen och vilket mod vi spelar med, säger han och fortsätter.

– Det är klart att vi kommit långt sedan den matchen och den här prestationen visar hur långt vi kommit sedan dess. Vi värderar lägen i att vara modiga men även i att ha fart i vårt anfallsspel, när vi vinner bollen högt och när vi spelar igenom.

Hammarby slutar på en andraplats i allsvenskan.