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Amin Boudri. Foto: Bildbyrån

Hammarbys besked: Rehabträning väntar för Boudri

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Amin Boudri skadade knät mot AIK.
Nu kommer Hammarby med ett besked kring skadan.
– Han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, skriver Hammarby på sin hemsida.

Borås, den 26 mars 2026. Amin Boudri i Sveriges U21-landslag i fotboll under en fotografering.
Amin Boudri. Foto: Bildbyrån

Amin Boudri skadade sig under derbyt mot AIK i söndags. Sedan dess har det varit tyst om skadan men igår kunde Mikael Hjelmberg bekräfta att det inte rörde sig om en korsbandsskada.

Nu kommer Hammarby IF med ett besked kring stjärnan.

– Det rör sig om en knäskada som har utretts grundligt de senaste dagarna, och Hammarbys medicinska team har diskuterat behandlingsalternativ med Amin. Det har nu landat i att Amin kommer att fortsätta den rehabträning som han påbörjat, vilket innebär att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid. Målet är dock att han ska bli tillgänglig för spel under hösten.

När han är tillbaka i spel återstår att se.

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