Anes Mravac har tagit över Malmö FF på tillfällig basis.

Då menar hans förra kollega att han kommer att höras på träningsplanen.

– Han är säkert full av revanschlusta och vill visa vem han är i klubben han växt upp, säger Enes Ahmetovic till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Henrik Rydström har fått sparken från Malmö FF. Detta efter blandade prestationer i allsvenskan och en premiärförlust mot Ludogorets i Europa League under onsdagen.

I Rydströms ställe har Anes Mravac kommit in, och kommer att leda laget fram till slutet av säsongen.

Men vem är egentligen Anes Mravac? Det kan hans förra chef i IFK Värnamo, Enes Ahmetovic, berätta.

– Alla tränare på elitnivå är beredda att jobba dygnet runt och det gör definitivt Anes också. Han är en hungrig, engagerad tränare som kommer att höras på träningsplanen. Han är säkert full av revanschlusta och vill visa vem han är i klubben han växt upp, säger ÖSK-sportchefen till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Jag hoppas bara Anes gör ett fantastiskt jobb, för det är killen värd.

Anes Mravac är sedan tidigare anställd av Malmö FF och har tränat deras samarbetsklubb, BK Olympic, i Ettan sedan januari. Dessförinnan ledde han IFK Värnamo och har även varit assisterande tränare i IFK Norrköping under år 2022.







