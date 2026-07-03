Här är ALLA nya regler i allsvenskan

Allsvenskan är tillbaka efter VM-uppehåll.

Då finns det ett antal nya regler att hålla koll på.

– Allt för att publiken ska få se mer fotboll och mindre avbrott, säger SvFF:s regelansvarige Jan Berg.

Bildmontage, domare Kristoffer Karlsson. Foto: Bildbyrån

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Efter en månads sommar- och VM-uppehåll är allsvenskan 2026 äntligen tillbaka. Serien återupptas under fredagskvällen och kickstartas med toppmötet mellan tabellettan Sirius mot regerande allsvenska- och cupmästaren Mjällby i ligans elfte omgång.

Då finns det flera nya regler att hålla koll på som åskådare.

Nya regler från 1 juli

För den som har följt VM 2026 kommer de nya reglerna inte som någon överraskning. Samtliga regler som numera gäller i allsvenskan, från och med den 1 juli, har nämligen gällt under hela mästerskapet. De nya ändringarna kommer från det internationella fotbollförbundet FIFA:s lagstiftande organ IFAB (International Football Association Board) och syftar till att minska tiden som går förlorad vid olika avbrott.

– Årets stora ändringar görs för att minska den tid som går förlorad vid olika uppehåll – allt för att publiken ska få se mer fotboll och mindre avbrott. Förhoppningen är att regeländringarna gör att det ska löna sig mindre att maska och att vi i stället får ett högre tempo i matcherna, sa Jan Berg, regelansvarig i SvFF:s domarkommitté, i ett uttalande tidigare i somras.

Vilka regler införs i allsvenskan?

Tidsgräns för spelarbyte

Den spelare som ska bytas ut måste lämna planen inom tio sekunder. Om det inte sker får ersättaren vänta en minut innan hen får komma in, samtidigt som spelet fortsätter.

Tidsgräns för inkast och inspark

Om ett lag tar för lång tid på sig att sätta igång spelet vid inkast eller inspark kan domaren starta en nedräkning på fem sekunder. Om bollen inte är i spel när tiden är slut går den över till motståndarlaget.

Skadad spelare

En utespelare som får hjälp av någon från bänken måste lämna planen i en minut innan hen får återvända. Syftet är att minska onödiga spelavbrott och ge mer tid att bedöma skadan.

Övriga ändringar

Bland de mindre regeljusteringarna finns att spelare i vissa situationer inte längre ska få gult kort vid regelbrott i samband med att motståndarlaget gör mål.

AIK:s Bersant Celina och domare Adam Ladebäck. Foto: Bildbyrån

Regeländringarna gäller för allsvenskan, damallsvenskan och superettan från och med den 1 juli. För övriga fotbollsserier kommer de nya reglerna införas 2027.