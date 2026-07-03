Allt du behöver veta inför allsvenska återstarten

I dag, fredag, är allsvenskan äntligen tillbaka.

Här är allt du behöver veta inför återstarten.

Foto: Bildbyrån

Den allsvenska säsongen 2026 är äntligen tillbaka efter en månads sommar- och VM-uppehåll. Då väntar en riktig smällkaramell direkt när ligaettan Sirius tar emot den regerande allsvenska- och svenska cup-mästaren Mjällby AIF hemma på Studenternas klockan 19:00.

Här är allt du behöver veta inför återstarten av allsvenskan 2026.

Tabelläget

Sirius toppar tabellen med hela åtta (!) poäng ned till BK Häcken på andraplatsen efter tio spelade matcher. Dessutom har Uppsala-laget en match mindre spelad än både trean Elfsborg, fyran Hammarby och femman Gais.

I botten återfinns Örgryte och Halmstads BK som jumbo och nästjumbo på lika många insamlade poäng. Nykomlingen Öis har sämre målskillnad än HBK. Strax ovanför ligger krislaget IFK Göteborg på kvalplats, på samma poäng som både Kalmar FF och Degerfors.

Tabellen är fortsatt haltande efter att lagen som spelar Europa-spel (Mjällby, Hammarby och Gais, inte IFK Göteborg) har flyttat sina matcher från omgång 15. Mjällby och Djurgården har flyttat sin match emellan från omgång 10 och har därmed en match mindre spelad. Den matchen spelas i början av september.

Tränarbyten

Under sommaruppehållet har inte mer än två lag fått nya tränare. Det rör sig om Hammarby, som ersatt sparkade Kalle Karlsson med den tidigare SM-guldvinnande Malmö FF-tränaren Henrik Rydström. 50-åringen kommer att leda laget med start bortamatchen mot Elfsborg på söndagen.

Henrik Rydström, ny Hammarby-tränare. Foto: Bildbyrån

Även Malmö FF har fått en ny permanent huvudtränare efter att Miguel Ángel Ramírez fick lämna i våras. Den norska tränaren Gaute Helstrup är ny MFF-tränare och gör debut borta mot Degerfors på lördagen.

Silly Season

Flera storstjärnor ryktas lämna allsvenskan under sommarens transferfönster. Bland annat Sirius succéduo Isak Bjerkebo och Robbie Ure sägs ha dragit till sig stort intresse från utländska klubbar, medan Djurgården uppges sälja storvärvningen från förra sommaren, Mikael Anderson, efter bara ett år i klubben.

Även Mjällbys Elliot Stroud och Malmö FF:s Taha Ali, som båda har varit i väg och spelat VM med Sverige, ryktas lämna i sommar. Duon sitter båda på utgående kontrakt till vintern och sommarens transferfönster blir klubbarnas sista möjlighet att sälja – om man inte lyckas förlänga spelarnas avtal.

Nya regler

Med start den 1 juli införs flera nya regler i allsvenskan, damallsvenskan och superettan. För den som har följt VM 2026 kommer de nya regleran kännas igen, då de har använts under hela mästerskapet.

Här kan du läsa mer om de nya reglerna, men kortfattat innebär de: