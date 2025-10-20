Hasse Larssons glädjetårar: ”Nu fick man belöningen”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Mjällby AIF har tagit ett historiskt allsvenskt guld.
Klubbens sportchef Hasse Larsson kunde inte hålla tillbaka tårarna.
– Det är helt otroligt bra gjort, säger han till HBO Max.
Efter segern mot IFK Göteborg stod det klart att att Mjällby AIF är allsvenska mästare 2025.
Efter slutsignal, och att SM-guldet var säkrat, var det en märkbart rörd sportchef Hasse Larsson.
– Jag har varit i Mjällby i 45 år, alldeles för länge egentligen. Kanske. Nu fick man belöningen. Jag är bara så jävla glad så jag kan inte ens säga det, säger han och fortsätter:
– Alla här är värda det. Det är två tusen människor här, mer än vad det bor i vår lilla by liksom. Det är helt fantastiskt, säger han till HBO Max.
En allsvensk seger var långt ifrån vad han kunde tänka sig.
– I cupen har jag trott att vi kunnat vinna, men inte serien. Det är helt otroligt bra gjort. Bragdmedaljen till de här killarna.
Sportchefen förklarar seriesegern:
– Ha bra spelare, ha bra tränare som jobbar hårt så går det, även för mindre klubbar.
- Läs mer om Mjällbys SM-guld här!
- NORDQVIST: ”En slakt vi aldrig kommer att glömma”
- Mjällby AIF vinner allsvenskan – bortaslog Blåvitt
- Mjällbys succésäsong i siffror – otrolig överprestation
Den här artikeln handlar om: