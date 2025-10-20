Hasse Larssons glädjetårar: ”Nu fick man belöningen”

Mjällby AIF har tagit ett historiskt allsvenskt guld.

Klubbens sportchef Hasse Larsson kunde inte hålla tillbaka tårarna.

– Det är helt otroligt bra gjort, säger han till HBO Max.

Foto: Bildbyrån

Efter segern mot IFK Göteborg stod det klart att att Mjällby AIF är allsvenska mästare 2025.

Efter slutsignal, och att SM-guldet var säkrat, var det en märkbart rörd sportchef Hasse Larsson.

– Jag har varit i Mjällby i 45 år, alldeles för länge egentligen. Kanske. Nu fick man belöningen. Jag är bara så jävla glad så jag kan inte ens säga det, säger han och fortsätter:

– Alla här är värda det. Det är två tusen människor här, mer än vad det bor i vår lilla by liksom. Det är helt fantastiskt, säger han till HBO Max.

En allsvensk seger var långt ifrån vad han kunde tänka sig.

– I cupen har jag trott att vi kunnat vinna, men inte serien. Det är helt otroligt bra gjort. Bragdmedaljen till de här killarna.

Sportchefen förklarar seriesegern:

– Ha bra spelare, ha bra tränare som jobbar hårt så går det, även för mindre klubbar.



