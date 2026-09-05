HBK i desperat poängjakt: ”Det ger något extra”

Ludvig Arvidsson blev stor hjälte för Halmstads BK i segern mot Kalmar.

Nu väntar ytterligare en ödesmatch för bollklubben – som kämpar för sin överlevnad.

– Sådana matcher är alltid roliga att spela, säger 18-åringen till FotbollDirekt.

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Halmstads BK har haft en blytung säsong och ligger sist i allsvenskan efter 19 omgångar. Förra omgången tog HBK sin första seger i ligan på drygt tre månader och andra totalt den här säsongen.

Matchens stora hjälte blev Ludvig Arvidsson.

18-åringen byttes in i den 76:e minuten och i matchens sista skede slog Kalmars målvakt Samuel Brolin en svag utspark. Arvidsson snappade upp bollen och drev fram mot mål innan han avlossade ett distansskott som hittade in mellan stolparna.

– Det var en jävligt viktig seger. Skönt att komma därifrån med tre poäng, det behövdes och det kändes som att det gav en extra energiboost till laget. Det är något vi kan bygga vidare på, säger Ludvig Arvidsson till FotbollDirekt.

HBK har åtta poäng upp till säker mark. Samtidigt tror Arvidsson att segern kan bidra med positiv energi inför den sista tredjedelen av säsongen.

– Vi har haft det lite tunt med segrar men vi har alltid kommit in med bra energi till träningar. Det är såklart lättare att komma in med positiv energi om man har tagit fyra poäng i allsvenskan på de två senaste matcherna samt en cupseger. Det är bara att komma in med bra inställning till träningarna och matcherna, jobba på det vi behöver förbättra så kommer vi ta fler poäng.

Hur känner du att din säsong har varit hittills?

– Jag började säsongen bra med någon assist mot Bajen och IFK Göteborg sedan fick jag till två poäng där mot Örgryte och kände att allt flöt på innan uppehållet. Sedan efter uppehållet har det varit lite tuffare såklart. Både för laget och för mig. Vi har inte tagit så mycket poäng och nu började jag på bänken och det är såklart tufft, men att bara komma in och göra vad man kan.

Du kom in från bänken senast och blev hjälte direkt.

– Det är såklart skönt. Man vill ju alltid spela men man får också respektera att det är Stuart som tar ut laget. Man får komma in med full energi och göra vad man kan för att hjälpa laget.

Ny ödesmatch väntar: ”Alltid roliga”

Nu väntar ytterligare en superviktig match för Halmstads överlevnad i svenska högstadivisionen. Under lördagen gästar de kvalplacerade Degerfors på bortaplan. Samtidigt som det står mycket på spel ser den talangfulle yttern fram emot mötet.

– Sådana matcher är alltid roliga att spela. Det ger något extra och som jag sa innan, man känner att det gav en liten extra boost till laget. Vi kommer in och göra allt för att åka hem med tre pinnar och komma närmare en plats i allsvenskan nästa år också, säger Arvidsson avslutningsvis.

18-åringen noteras för två mål och tre assist på 16 matcher, varav 15 från start den här säsongen.

Matchen mellan Degerfors och HBK startar klockan 15.00.