Hellbergs besvikelse: ”Ingen bra insats”

Hammarby åkte på en tung förlust borta mot Sirius idag.

Efteråt så var Kim Hellberg allt annat än nöjd.

– Det här var ingen bra insats, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby IF åkte på sin andra raka förlust denna söndag.

Efter nederlaget mot Gais förra helgen så föll man denna söndag borta mot IK Sirius och efteråt så var Kim Hellberg väldigt missnöjd.

Bajen-tränaren menade på att framförallt den andra halvleken var undermålig.

– Stor del av den halvleken är helt enkelt för dålig, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Det här var ingen bra insats. Försvarsmässigt var det uselt.

Härnäst tar Hammarby emot Östers IF, den matchen spelas på söndag nästa vecka.