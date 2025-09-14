Holmén efter oroliga bilderna: ”Smärtsamt”

Sebastian Holmén tvingades bryta i matchen mot MFF.

Elfsborgsstjärnan har tampats med en knäskada hela året.

– Det är ingen ny skada. Det är smärtsamt, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Elfsborg räddade en poäng mot Malmö FF efter att ha hämtat upp 0–2 till 2–2 inom loppet av sex minuter.

Dessvärre tvingades lagets stjärna Sebastian Holmén bryta matchen i den 54:e minuten. Holmén har tidigare kämpat med en knäskada under säsongen.

– Det är inte så bra just nu. Det är ingen ny skada. Det är smärtsamt. Det gör ont. Det kom smygande i första halvlek redan och sen var det godnatt, säger han till Fotbollskanalen.

Mittbacken är uppriven över att skadan kommit tillbaka.

– Det är frustrerande. Framför allt för att det känns bra under veckorna. Men det är som att det räcker med den belastning jag får de sista två dagarna och 30 minuter i matchen, så kommer det. Det är frustrerande.

Det är oklart hur allvarlig skadan är.

– Det är lite för tidigt. Vi får se hur vi ska gå vidare.

Elfsborg ställs mot Gais i nästa allsvenska match.



