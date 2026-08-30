Hoppas slippa ny läktarskandal i derbyt: ”Vill ha folket på läktarna”

Örgryte IS jagar derbyrevansch mot IFK Göteborg.

Mittfältaren Benjamin Laturnus ser fram emot det heta mötet.

– Det är en viktig match för båda lagen med tanke på hur tabellen ser ut, säger han till FotbollDirekt.

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Örgryte IS har haft en ojämn säsong i allsvenskan och gått segerlösa i de tre senaste matcherna. Nu ställs de mot stadsrivalen IFK Göteborg på Gamla Ullevi.

Öis-mittfältaren Benjamin Laturnus har fått stort förtroende i Öis och ser fram emot stormötet.

– Det ska så klart bli jätteroligt. Det är en rolig match för oss spelare, en match som vi ser fram emot, säger Laturnus till FotbollDirekt.

För båda lagen är en seger viktig – i dubbel bemärkelse. Förutom hedern är det viktiga poäng som står på spel. Detta då både Örgryte och Blåvitt ligger på den undre halvan i tabellen.

– Det är en viktig match för båda lagen med tanke på hur tabellen ser ut. Om man kollar på det är viktiga poäng för båda lagen utöver allt annat som står på spel. Det ska bli jättekul och jag ser fram emot att spela matchen, säger han och fortsätter:

– Det är mycket som står på spel och alla poäng oavsett match är alltid viktiga. Men den här är kanske ännu viktigare i form av allt som är runt omkring. Det är derby man verkligen vill vinna.

Laturnus anslöt till Örgryte inför säsongen och han blev snabbt en given spelare i tränaren Andreas Holmbergs lag.

– Det har väl varit ett lärorikt halvår. Jag kommer från division ett och har kommit in i laget. Det har varit en bra miljö att vara i och det känns som att man har kommit in i det bra. Det har varit kul att spela allsvenskan och varje match är kul att spela.

Du har fått mycket förtroende, hur viktigt är det?

– Det är klart att det är skönt att jag har fått förtroende av Adde och har fått spela så mycket som jag har gjort. Det är alltid skönt att komma till en miljö där det känns som man utvecklas och speltiden är viktig, vilket jag har fått, så det känns jättebra.

Sist Örgryte och Blåvitt drabbade samman tvingades matchen avbrytas på grund av ordningsstörningar på läktaren. Det tog två dagar för det derbyt att spelas klart – och Laturnus hoppas att det inte sker igen.

– Vi kan inte styra vad som händer på läktaren. För oss är det bara att gå ut som om det vore vilken match som helst och så förhoppningsvis händer det inte samma sak som det gjorde sist. Man vill ju ha sina supportrar där och man vill ha folket på läktarna, avslutar han.

Göteborgsderbyt startar klockan 16.30.