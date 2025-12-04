Hoseths agent ikväll till FD om uppgifterna om Norrköping 

Tidigare i dag har FotbollDirekt rapporterat om att Norrköping har kontaktats om Moldes Magne Hoseth.

Ikväll har Sverre Mauseth – som tituleras hans agent – uttalat sig för NT och dementerar.

Nu uttalar sig Annfinn Gaard som är Hoseths agent för FD.

– Sverre är min scout och det är jag som är Magnes agent och det är jag som ska uttala mig, säger Annfinn Gaard till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag kan bekräfta allsvenskt intresse men jag vill inte gå in på specifika klubbar.

IFK Norrköping kan vara på väg att byta tränare. Flera media har uppgett att Martin Falk kan lämna.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt tidigare i dag så har IFK Norrköping fått Magne Hoseth i Molde som ett alternativ.

Ikväll dementeras däremot uppgifterna av Sverre Mauseth som tituleras agent av NT. Mauseth är däremot scout till agenten Annfinn Gaard – som alltså är den som representerar Magne Hoseth.

– Jag vill varken kommentera eller dementera uppgifterna om Magne och Norrköping men jag kan säga att det finns kontakt från Sverige och med allsvenska klubbar.

– Sverre är min scout och det är jag som är hans agent och ska uttala mig, säger Gaard och avslutar med:

– Nej, jag vill inte kommentera enskilda allsvenska klubbar.