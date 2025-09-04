Ikonen totalsågar Eriksens MFF-val: ”Obegripligt”

Christian Eriksen tränar med Malmö FF.

Något som irriterar den förre danske landslagsspelaren Thomas Gravesen.

– Om han hade ambitioner hade han gått till en klubb på högre nivå, säger han i Viaplays sändning.

Foto: Bildbyrån

Christian Eriksen dök up på en träning med Malmö FF. Skåneklubben meddelade att det endast rör sig om en träning och inte någon övergång.

Danskens närvaro rörde upp starka känslor hos den danska fotbollsikonen och numera expertkommentatorn Thomas Gravesen.

– Det är obegripligt för mig att han väljer Malmö. Det är inte en klubb han kan gå till, eftersom han inte kan skriva kontrakt med dem, och vi har några klubbar i Danmark som är mycket, mycket bättre än Malmö. Om han hade ringt Jacob Neestrup hade det funnits lite bakgrund – då hade man velat vara någonstans där man kanske kunde spela i Champions League. Det här ser ut som en vänskaplig grej, där Christian Eriksen är över och har kul med några vänner, säger Thomas Gravesen i Viaplays sändning.

Gravesen fortsätter:

– Var är ambitionen att spela fotboll? Vi pratar om att han varit utan klubb i tre månader, men han har varit utan klubb sedan januari, eftersom han ända sedan dess har kunnat skriva kontrakt med en ny klubb, men han drar ut på det, och nu har han dragit ut på det ännu längre. Om han vill spela för landslaget, vilken signal skickar det?

”Jag förstår inte”

Gravesen menar att om Eriksen ska träna borde han träna med en klubb på en ”högre nivå”.

– Vilken signal är det att åka upp och ha kul med sina spelkamrater i Malmö? Jag förstår det inte. Det verkar oseriöst på något sätt. Om han hade ambitioner hade han gått till en klubb på högre nivå. För mig är det inte tillräckligt ambitiöst att åka till Malmö och ha kul. Vem ser honom där?

Christian Eriksen står noterad för 144 landskamper i det danska landslaget.