Ilskan i Mjällby – supportrar väntade utanför

Mjällby är i frittfall.

Efter förlusten mot IFK Göteborg väntade hemmasupportrar utanför omklädningsrummet.

Foto: Bildbyrån

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Mjällby åkte på tredje raka förlusten när IFK Göteborg var på besök. Matchen slutade i en klar 4–1-förlust för allsvenska mästarna och efter slutsignal var det upprört.

Flera Mjällby-fans skanderade namnet på fjolårets huvudtränare Anders Torstensson. När matchen var över och spelarna hade samlats i sina omklädningsrum rapporterade TT att flera supportrar väntade. Det riktades även avgångskrav mot den nuvarande huvudtränaren Karl Marius Aksum.

– Jag önskar supportrarna mycket mer än det här och det ska vi hitta fram till, säger Aksum till Expressen och fortsätter:

– Jag pratar aldrig med fansen efter match, det är för mycket känslor. Men i dag är vi mycket sämre än vi ska vara och det är självklart mitt ansvar, säger tränaren.

Mjällbys säkerhetschef Selma Ernestrand menar att hon inte har upplevt något liknande vad gäller missnöje från supportrarna.

– Inte på den här nivån, nej.

Mjällby ligger på en 12:e plats i allsvenskan efter 20 spelade matcher.