”Intresset som byggts upp är något vi kan kapitalisera på”

Örgryte IS är en match från att spela i allsvenskan 2026.

Då menar klubbens sportchef Pontus Farnerud att man ska ta till vara på intresset som har byggts upp.

– Det ger oss ytterligare möjligheter att utvecklas, säger han till SVT.

Foto: Bildbyrån

Klassikerklubben Örgryte IS är en match från allsvenskt spel 2026. Superettan-trean krossade IFK Norrköping (med 3–0) i kvalet på Gamla Ullevi under lördagen förra veckan.

Då närmar sig klubbens spotchef Pontus Farnerud, som fick sparken från IFK Göteborg under 2022, sin revansch efter två år i rivalklubben ÖIS.

– Jag tycker att vi, sen jag kom in inför 2024 då vi hade varit inne i två negativa kval, har byggt upp någonting väldigt bra över tid. Inte bara den här säsongen, men också 2024 där vi under hösten var superettans bästa lag, enligt mig. Det är drivande och inspirerande att vi har jobbat utvecklande och inte bara resultat. Och det ska vi fortsätta göra, säger han till SVT.

Inför det som är morgondagens viktiga kvalmatch i Norrköping menar sportchefen att man kan ta till vara på det intresset som har byggts upp.

– När man är i den här situationen och är så nära, tror jag att intresset som byggts upp runt Öis är något vi kan kapitalisera på och lyfta föreningen. Inte bara i sporten, men också infrastrukturen runt akademi, damlaget och flickverksamheten. Det ger oss ytterligare möjligheter att utvecklas.

Matchen mellan IFK Norrköping och Örgryte IS har avspark klockan 15.00 imorgon, lördag.



