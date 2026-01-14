”Räknar inte med Tokmac, ett stort tapp för oss”

Tokmac Nguen är fortsatt utan klubb.

Men Djurgårdens Jani Honkavaara vågar inte hoppas allt för mycket.

– Jag räknar inte med honom. Han gjorde en bra säsong i fjol så det är naturligtvis ett stort tapp för oss, säger finländaren till FotbollDirekt.

”Tokmac är i Norge och han har varit klar och tydlig med att han vill hitta en riktigt bra sista klubb för ett sista kontrakt. De har vi all förståelse för”.

Sportchef Bosse Andersson var i en intervju med FotbollDirekt förra veckan ärlig kring Tokmac Nguens status, detta efter att stjärnanfallarens tvåårskontrakt med Djurgården löpte ut vid årsskiftet.

Djurgårdens tränare Jani Honkavaara tror sig själv behöva gå vidare från Nguen.

– Situationen är samma som i slutet av säsongen. Han letar efter ett… kanske inte sista, men ett bra kontrakt. Vi får se hur det går. Han gjorde en bra säsong i fjol så det är naturligtvis ett stort tapp för oss, säger Honkavaara till FD.

Ger du upp Tokmac?

– Jag räknar inte med honom. Just nu gör jag inte det, nej.

Ovisst med Marcus Danielson: ”Vi får leva med det”

Även kring Marcus Danielson är det ovisst då kontraktslöse mittbacken likt Nguen sonderar terrängen under januarifönstret men där Djurgården gett en deadline till veteranen.

– Det där är i Bosses och Mackans händer, säger Djurgårdens finska tränare.

Hur mycket sämre är Djurgården utan Danielson i mittlåset?

– Mackan är en väldigt bra försvarare, men vi har många bra mittbackar (Jacob Une, Miro Tenho, Mikael Marqués och Leon Hien). Så klart att Mackan vore ett tapp, men vi får i sådana fall leva med det.