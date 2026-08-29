Jagar nytt Europaäventyr: ”Kommer bara bli bättre”

Elfsborg gjorde succé i Europa League för två säsonger sedan.

Det har gett blodad tand i jakten på topplaceringarna i allsvenskan.

– Bara att få träna på de arenorna var sjukt häftigt, säger Leo Östman till FotbollDirekt.

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När FotbollDirekt senast pratade med Leo Östman hade han gjort fyra mål på lika många allsvenska matcher. Därefter hamnade han i en måltorka och det dröjde till bortamatchen mot IFK Göteborg i förra omgången innan den bröts.

Var det undertecknad som jinxade den Falun-födda anfallaren? Inte enligt han själv.

– Det var ju uppehåll där också. Så det kan ju bero på det, säger Östman när FotbollDirekt når honom igen.

Nekades inhopp – ”Var väldigt surt”

Efter uppehållet radade Elfsborg upp tre raka förluster, följt av tre raka segrar och ett kryss borta mot IFK Göteborg. Matchhjälten på Gamla Ullevi Leo Östman är väldigt positiv inför fortsättningen under tränaren Björn Hamberg.

– Vi har implementerat lite mer av Björns spel. Sen har vi fått in spelare på positioner där vi behövde, typ som en ren högerback som Alexander Jensen. Alla har också fått sina positioner att klaffa och vi har fått bra kemi. Vi har fått tid att sätta vårt spel och jag tror att det bara kommer bli bättre och bättre, menar han.

Foto: Bildbyrån

Elfsborgs starka form har gjort att laget är med och slås om Europaplatserna i den jämna allsvenskan. Senast det begav sig på kontinenten för Boråslaget tog man sig genom Europa League-kvalets samtliga omgångar och kvalificerade sig för huvudturneringen.

Leo Östman var då 18 år och hade fortfarande inte skrivit på ett A-lagskontrakt. Efter ett kort inhopp mot Sheriff Tiraspol i den första kvalomgången blev det inget mer spel i Europa den säsongen.

Det kan han delvis tacka Jalal Abdullai för. Elfsborgs dåvarande anfallare drog på sig en utvisning i bortamatchen mot Rijeka.

– Jag skulle hoppa in i den 55:e minuten och tog av mig väst och allting. Sen precis när jag skulle bli inbytt så tog han rött kort, så fick jag sitta av resten av matchen. Det var väldigt surt.

Fick han höra någonting efteråt?

– Nej, det är sånt som händer. Men det var jävligt tråkigt, säger Östman.

”Sjukt häftigt bara att få träna på de arenorna”

I Europa Leagues ligafas ställdes Elfsborg mot lag som Athletic Bilbao och Tottenham Hotspur på bortaplan, samtidigt som man tog två imponerade skalper hemma mot Roma och Nice.

Trots att han blev kvar på bänken i samtliga matcher minns Östman Europaäventyret med glädje.

– Tottenham och Bilbao var sjukt häftiga, bara att få träna på de arenorna. Även fast jag inte fick spela så kändes det ändå som att vara med. Men också Roma hemma när stjärnorna kom hem till oss och vi besegrar de med 1–0. Det var många mäktiga matcher där.

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Årets Europakval har blivit ett fiasko för svensk del, med Mjällby som de enda blågula representanterna till hösten. Ingen av de fyra allsvenska lagen som gick in i kvalspelet har spelat en ligafas eller ett gruppspel i närtid, till skillnad från Elfsborg.

Enligt Leo Östman är den typen av rutin högst nödvändig om det ska vara tal om nya framgångar i Europa.

Jag tror faktiskt att det hjälpte mycket att vi fick en så lång Europaresa. Sen har vi har ju fortfarande rätt många spelare kvar som var med och spelade då. Bara att ha den rutinen och den kunskapen i hur man tar sig ann sådana typer av matcher. Det är ju annorlunda, menar han.