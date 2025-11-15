Jimmy Rosengren: ”Hjärtat är stort för Malmö FF”

I fredags fick Malmö FF en ny VD.

Valet föll på MFF-supportern och tidigare rektorn Jimmy Rosengren.

– Jag tycker att det är ett gyllene tillfälle att komma in nu. Jag är en person som jobbar med mycket energi, som gärna vill pusha in positiv energi i ett arbete, och att vi då går in i en sådan fas passar mig utmärkt, säger Rosengren på fredagens pressträff enligt Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

MFF:s nya VD Jimmy Rosengren, har bland annat varit rektor på ProCivitas idrottsgymnasium i Malmö och i februari ansluter han som VD för klubben.

– Jag har missat knappt en handfull matcher det senaste decenniet. Jag har också varit iväg på bortamatcher. Jag sträckkörde fram och tillbaka till Wolfsburg (Europa League 2019/20) bland annat, så hjärtat är stort för Malmö FF, säger Jimmy Rosengren.

Jimmy Rosengren kommer in i ett skede där Malmö FF ska jobba med ett förändringsarbete. Ett tillfälle Rosengren ser som optimalt.

– Jag tycker att det är ett gyllene tillfälle att komma in nu. Jag är en person som jobbar med mycket energi, som gärna vill pusha in positiv energi i ett arbete, och att vi då går in i en sådan fas passar mig utmärkt, säger han till Fotbollskanalen.

Men den nya VD:n är hemlighetsfull kring hur klubben kommer drivas framåt.

– Det vill jag be att få återkomma till, när jag har fått förkovra mig lite mer.