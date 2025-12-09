Jodin kommenterar Ericssons framtid: ”Öppen dialog”

Häcken fotbollschef Martin Ericsson ryktas bort från klubben.

Nu kommenterar klubbchef Marcus Jodin Ericssons framtid.

– Jag och Martin har en jättebra och öppen dialog, där vi egentligen absolut ser en framtid tillsammans, säger Jodin till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

BK Häckens fotbollschef Martin Ericsson ryktas bort till flera klubbar. Enligt Fotbollskanalen är Ericsson aktuell för jobbet som sportchef i Rosenborg och kan då lämna Häcken. Nu kommenterar klubbchef Marcus Jodin fotbollschefens framtid.

– Martin är på GPA (träningsanläggningen Gothia park academy) och gör ett gott arbete för att förbereda oss inför 2026 och att avsluta 2025 på ett bra sätt. Sen vet vi om att det finns ett stort intresse för många personer inom vår organisation, vilket någonstans är det vi vill, säger Jodin till Fotbollskanalen.

I år var Martin Ericsson med och tog damerna till ett SM-guld och med framgång blir man intressant för många klubbar.

– Vi vill ha bra personer som driver utveckling. Gör vi det och skapar resultat, vilket vi har gjort med sex titlar på sex år, så kommer andra klubbar närma sig våra medarbetare. Det ser jag som en framgångsfaktor och något som är väldigt naturligt, säger Jodin och fortsätter:

– Jag och Martin har en jättebra och öppen dialog, där vi egentligen absolut ser en framtid tillsammans. Sen är det fullt naturligt att det finns andra klubbar som är intresserade av Martin och många fler hos oss.