Joel Asoro tveksam till Dif-förlängning: ”Vi får se”

Joel Asoro återvände till Djurgården på deadline day, efter tre år utomlands. Anfallaren skrev på ett låneavtal fram till sommaren.

26-åringen representerade klubben mellan 2021 och 2023, då han bland annat sköt Djurgårdens till gruppspelet i Conference League. Han är glad över att återigen kunna dra på sig den blårandiga tröjan.

– Det är familj för mig. Inte bara för att de (supportrarna) sjöng en sång om mig. De tog hand om mig när jag mådde som sämst. Det glömmer man inte bort. Om jag kan ge något tillbaka för allt de har gjort för mig så gör jag det jättegärna, säger han till Aftonbladet.

Asoro tillhör franska Metz och har under långa perioder haft svårt att få speltid. Trots det är fransmännen inte redo att släppa anfallaren, därav utlåningen.

– Annars hade de väl släppt mig helt och hållet. Det har alltid funnits något där och de vet ju vad jag är kapabel till så det är väl bara att jag inte spelat så mycket. Men utöver det, ”I don’t mind” så länge jag får spela och bidra, säger Asoro.

Huruvida det blir en fortsättning i Djurgården efter sommaren återstår att se. Det finns flera parter som behöver vara nöjda.

– Vi får ju snacka med det nya styret (i Djurgården) och så får jag och de ta ett beslut om vad som händer. Tycker de att jag gjort bra och vill fortsätta så kan vi sätta oss ner och snacka. Sen får vi se vad Metz säger också för det är ju ett lån, menar Asoro.

Joel Asoro spelade 94 tävlingsmatcher och gjorde 21 mål under sin första vända i Djurgården. Han har även representera klubbar som Sunderland, Swansea City och Groningen.



