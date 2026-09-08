Mjällby har nyligen sparkat huvudtränaren Karl Marius Aksum.

Nu står det klart att Andreas Brännström tar över Blekingeklubben.

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Under tisdagen meddelade Mjällby AIF att Karl Marius Aksum får sparken som huvudtränare efter en tids svaga resultat. Kort senare presenterade de regerande allsvenska mästarna vem som ersätter norrmannen.

Det står nu klart att Andreas Brännström tar över Mjällby – och gör därmed comeback. Avtalet sträcker sig till och med den 31 december 2026 och innehåller en förlängningsklausul.

– Jag är väldigt glad över att vara tillbaka i Mjällby AIF. Jag har alltid haft en stark känsla för föreningen och det finns mycket som gör Mjällby speciellt. Sedan jag var här senast har både jag och klubben utvecklats, och jag ser fram emot att tillsammans med spelarna, ledarstaben och hela föreningen fortsätta bygga vidare på det som finns här, säger Andreas Brännström på klubbens hemsida.

Brännström basade över Maif säsongen 2022.

– Andreas känner föreningen, vår miljö och många av människorna här sedan tidigare. Samtidigt har han skaffat sig ytterligare erfarenhet från både svensk och internationell elitfotboll sedan han senast var här. Vi har haft en tydlig bild av vilken typ av ledare vi söker och Andreas passar väl in i den riktning vi vill ta, säger Mjällby AIF:s sportchef Hasse Larsson.

Brännström har tidigare varit tränare i klubbar som AIK, Hajduk Split och Malda Boleslav.