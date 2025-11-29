Kvalmatchen i gång igen – efter två avbrott

NORRKÖPING. Kvalmatchen mellan IFK Norrköping och Örgryte IS har avbrutits två gånger på kort tid.

Först på grund av att delar av bortastå har försökt att ta ner staketet framför dem.

Efter dryga halvtimmen avfyrades knallskott, och senare återupptogs matchen igen

Matchen var drygt åtta minuter gammal när Klitte blåste av matchen och bad spelarna ta sig till sina bänkar.

Anledningen? Det blev stökigheter på bortastå när ÖIS-supportrarna försökte ta ner säkerhetsstängslet som separerar klacken från innerplan.

Speakern ropade ut att det var förbjudet att röra staketet och att matchen inte skulle återupptas förrän staketet var på plats. Säkerhetspersonal ingrep vid bortaläktaren, och till slut kunde spelet återupptas.

Det blev ett matchavbrott på sex minuter innan matchen kunde dra igång igen.

Efter dryga halvtimmen avfyrades knallskott från hemmaläktaren. Då valde domare Klitte att ta av spelarna från planen och de fick vänta vid sidlinjen

– Det verkar som att en smällare har avfyrats vid hemmaklacken. Domare Kitte valde att avbryta spelet direkt och spelarna samlades vid sina bänkar, säger Tor Sundberg på plats i Norrköping.

”Ut med packet” skanderar delar av hemmastå till den individ som verkar ha kastat in smällaren.

Foto: Bildbyrån

Ungefär tolv minuter efter att matchen avbröts återupptogs spelet i matchminut 27.

Matchen pågår. Följ den HÄR!