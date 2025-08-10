Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Livsfarligt när Keita blåser förbi sin motståndare

    Vilken inledning i Solna mellan AIK och Djurgården
    Först mindre roligt med inkastade föremål och matchen avbruten bara efter några minuter. 
    Sedan osande läge till 1–0 för Djurgården. 

    Det går på högvarv i detta derbys inledning. 

    Djurgården var mycket nära ledning när Keita Kosugi grundlurade sin motståndare på högerkanten och skickade ett inlägg som Kristoffer Nordfeldt fenomenalt räddade högt, högt uppe i luften. På returen tryckte Tobias Gulliksen på från nära håll i en skog av spelare och ben. 

    Väldigt nära 1-0 där. 

