Livsfarligt när Keita blåser förbi sin motståndare
Vilken inledning i Solna mellan AIK och Djurgården.
Först mindre roligt med inkastade föremål och matchen avbruten bara efter några minuter.
Sedan osande läge till 1–0 för Djurgården.
Det går på högvarv i detta derbys inledning.
Djurgården var mycket nära ledning när Keita Kosugi grundlurade sin motståndare på högerkanten och skickade ett inlägg som Kristoffer Nordfeldt fenomenalt räddade högt, högt uppe i luften. På returen tryckte Tobias Gulliksen på från nära håll i en skog av spelare och ben.
Väldigt nära 1-0 där.
