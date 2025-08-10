Livsfarligt när Keita blåser förbi sin motståndare

Vilken inledning i Solna mellan AIK och Djurgården.

Först mindre roligt med inkastade föremål och matchen avbruten bara efter några minuter.

Sedan osande läge till 1–0 för Djurgården.

Det går på högvarv i detta derbys inledning.

Djurgården var mycket nära ledning när Keita Kosugi grundlurade sin motståndare på högerkanten och skickade ett inlägg som Kristoffer Nordfeldt fenomenalt räddade högt, högt uppe i luften. På returen tryckte Tobias Gulliksen på från nära håll i en skog av spelare och ben.

Väldigt nära 1-0 där.

Matchen pågår, följ den här!