JUST NU: Rosenqvist startar – trots flyttryktena
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Kalmar FF ställs mot Halmstads BK.
Nu har startelvorna presenterats.
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Kalmar FF gästar Halmstads BK i allsvenskan. Inför matchen kom uppgifterna att KFF-talangen Charlie Rosenqvist går till Djurgårdens IF i vad som sägs bli en allsvensk rekordaffär.
När startelvorna basunerades ut stod det klart att Rosenqvist startar för Kalmar.
Matchen startar klockan 17.30.
Startelvor:
Halmstads BK: Rönning – Boman, Gregor, Wallentin, Kaib – Trybull, Mäenpää – Illary, Ascone – Faraj
Kalmar FF: Brolin – Larsson, Sætra, Almqvist, Øverby – Hallberg, Gojani, Sagoe Junior – Söderbäck, Rosenqvist, Dall
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