JUST NU: Rosenqvist startar – trots flyttryktena

Kalmar FF ställs mot Halmstads BK.

Nu har startelvorna presenterats.

Foto: Bildbyrån

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Kalmar FF gästar Halmstads BK i allsvenskan. Inför matchen kom uppgifterna att KFF-talangen Charlie Rosenqvist går till Djurgårdens IF i vad som sägs bli en allsvensk rekordaffär.

När startelvorna basunerades ut stod det klart att Rosenqvist startar för Kalmar.

Matchen startar klockan 17.30.

Startelvor:

Halmstads BK: Rönning – Boman, Gregor, Wallentin, Kaib – Trybull, Mäenpää – Illary, Ascone – Faraj

Kalmar FF: Brolin – Larsson, Sætra, Almqvist, Øverby – Hallberg, Gojani, Sagoe Junior – Söderbäck, Rosenqvist, Dall