Mjällby vände och vann mot IFK Norrköping

Svenska mästarna Mjällby tog emot IFK Norrköping hemma på Strandvallen denna söndag.

Då passade man på att bli ännu mer historiska.

Detta genom att slå det allsvenska poängrekordet.

Foto: Bildbyrån

Förra helgen blev Mjällby AIF svenska mästare efter att ha besegrat IFK Göteborg på bortaplan. Sedan dess hade guldet firats ordentligt nere i Listerslandet.

Inför mötet hade laget dessutom chansen att slå sitt eget poängrekord. Mjällby stod då på 66 poäng, bara en poäng bakom det nuvarande rekordet på 67, med tre matcher kvar att spela.

Gästerna, å sin sida, var i stort poängbehov för att skapa lite andrum ned till negativ kvalplats.



Läs mer om startelvorna här!



***

Mjällby var tydligt laget som förde matchen inledningsvis. De kom till några halvfärdiga inlägg.



Matchens första riktigt heta målchanser skapades av Peking. Efter drygt tio minuter fick Prica bollen i ett friläge, men Törnqvist kom ut och stod för en spektakulär räddning. Strax därefter fick Chr

istoffer Nyman en möjlighet, men även här visade Törnqvist prov på sina reflexer.

När halvtimmen var spelad lyckades Nyman till slut bryta igenom och gjorde 1–0 för gästerna, vilket även avslutade hans tio matcher långa måltorka.



IFK Norrköping höll sin 1–0-ledning i paus mot Mjällby.



Hemmalagets lagkapten var allt annat än nöjd:



– Det var inte bra. Vi har bollen mycket, men både passningsspelet och försvarsspelet lämnar mycket att önska, sade han till HBO Max.

Han fortsatte:



– Vi sätter varandra i svåra situationer, slarvar med passningarna på mittplan och ger dem möjlighet att ställa om. Dessutom är vår press och markeringsspel framåt alldeles för dåligt.



Inför den andra halvleken gjorde Anders Torstensson trippelbyte. In kom Herman Johansson, Tom Pettersson och Viktor Gustafson.



Och det gav utdelning. En stund in i den andra halvleken kvitterade Mjällby efter en tilltrasslad situation i straffområdet. Tom Pettersson fick in bollen i mål och trots protester från bortahåll godkändes målet.

En stund senare hade Mjällby även vänt, det genom genom Jacob Bergström.

Bergströms mål blev även matchens sista och med denna 2–1-seger så har Mjällby, med sina 69 inspelade poäng, slagit poängrekord.



