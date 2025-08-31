Han står noterad för sex poäng på de fyra senaste matcherna – och hans IFK Norrköping har tagit sig bort från den direkta bottenstriden.

Trots det vill inte David Moberg Karlsson ta någonting för givet.

– Vi är fortfarande där nere, det är inte många poäng och man vet hur snabbt det går i fotboll, säger han till FotbollDirekt.

I måndags gästade IFK Norrköping de allsvenska nykomlingarna Östers IF i Växjö – och vann med 2-1.

Den störst bidragande faktorn till att “Peking” tog sin andra raka seger i allsvenskan heter David Moberg Karlsson – som svarade för båda bortalagets mål i segern.

Därför är det inte konstigt att den 31-årige yttern mår bra när FotbollDirekt ringer upp honom.

– Ja, absolut. Men jag försöker ändå generellt vara ganska neutral när det kommer till fotboll för att man vet att det svänger. Men jag går absolut med lite lättare steg idag än när man har förlorat, så är det ju, säger David Moberg Karlsson till FotbollDirekt.

Varifrån kommer den inställningen? Det kan väl vara bra att glädjas åt framgångar också?

– Det kan vara ganska lätt, och jag tycker att man dra lärdomar från när man själv var yngre, att man åker med hissen lite för mycket. Går man runt och firar en seger allt för länge kanske man inte är lika fokuserad på nästa match. Fotboll är ju, klyschigt sagt, en färskvara. Det är match snart igen och förlorar man den går man inte med lika lätta steg längre. Det handlar väl på något sätt om att försöka hålla lite balans i det.

Förklarar drömmålet: ”Var rätt tom i skallen om jag ska vara ärlig”

Trots David Mobergs Karlssons inställning till resultat gjorde han båda målen i segern mot Öster. Det första kom till i slutet av den första halvleken när han fick bollen på sin högerkant, stod för ett par överstegsfinter, och skruvade in bollen med vänstern i den bortre gaveln. Kring målet, och vad man hinner tänka i ett sådant skede, svara “DMK”:

– Jag brukar spela på intuition ganska mycket och jag var rätt tom i skallen om jag ska vara ärlig. Saker sker, både på gott och ont ibland, både för mig och mina medspelare. Det är en väldigt bra position att få bollen för mig och det är något jag gillar och som jag har tränat väldigt mycket på genom åren. När jag får bollen mot försvararen är jag egentligen inställd på att kunna gå både på utsidan och på insidan. Sedan kommer Neffe (Moutaz Neffati) på överlapp och då märker jag att båda försvararna plockar löpet, då får jag en extra sekund att vika inåt. Neffe hjälper mig väldigt mycket med att kunna ta beslutet att kliva in och sedan är jag jätte-inställd på att försöka hitta det bortre hörnet – och den här gången gick det bra.

Hur snyggt vågar du tillstå att det står sig i förhållande till andra mål du har gjort?

– Det är väldigt svårt det där, men det är klart att det estetiskt ser ganska fint ut faktiskt. Det är absolut ett jättefint mål. Sedan är det väl, som jag sade innan, ganska kul att man får utdelning på någonting man har tränat väldigt mycket på innan. Det var ett fint mål, absolut.

Det andra målet var minst lika viktigt för IFK Norrköping som till slut vann matchen med 2-1 och tog tre viktiga poäng som innebär att de nu placerar sig på en tiondeplats i tabellen. Däremot betyder segern inte allt för mycket för David Moberg Karlsson, som passar på att citera sin gamla tränare.

– Vi har varit ganska bra på att, som jag sa innan, kanske inte åka med i den känslomässiga hissen så mycket – som Mikael Stahre så snyggt sade när jag tillhörde ett annat IFK för länge sedan. Vi har inte pratat så mycket i de termerna men alla kan läsa en tabell och förstår vad en vinst kontra en förlust hade inneburit rent tabell- och poängmässigt mot övriga konkurrenter. Men vi har inte pratat någonting om det och det kändes som att vi kunde gå ut väldigt avslappnat också. Sedan är det klart att det, när man summerar kvällen, har vunnit och har sju poäng ner till Öster istället för en, är jätte-jätteviktigt. Symbolvärdet blir ju mer än tre poäng på något sätt, så det var otroligt viktigt.

I de fyra senaste allsvenska matcherna har David Moberg Karlsson gjort fem mål, en assist och ser ut att trivas på sin högerkant. Den bilden delar 31-åringen som trots det vet att saker och ting går både upp och ner i fotbollslivet.

– Formen är absolut bra, sedan brukar man både lagmässigt och individuellt säga att man ska summera en säsong efter 30 omgångar. Det blir väl på något sätt att jag inte är så dålig som när jag hade gått väldigt många matcher utan att göra mål – och sedan är jag inte riktigt så bra som det låter nu heller. Jag försöker tänka att jag har varit någonstans mittemellan hela tiden. Sedan är det klart att jag känner, och vet om, att jag har det i mig att kunna göra poäng. Man kan snacka om ketchupeffekt men det flyter på lite lättare för oss offensiva spelare när man lyckas få en boll att studsa in i mål. Det är klart att självförtroendet höjs och man har kanske lite lättare att pytsa en till. Men absolut, det är en okej form just nu.

”Hade någon haft en formel på att ta fram det hade fotboll inte varit lika svårt”

Det må vara ännu ett klyschigt begrepp, men just självförtroendet är väl på riktigt?

– Absolut. Det är jättesvårt att beskriva och hade någon haft en formel på att kunna ta fram det hade fotboll inte varit lika svårt. Men det är kanske mer att man utgår från en känsla. Stundtals kan det ibland kännas som att det inte spelar någon roll om jag skjuter mitt hårdaste rätt upp i krysset från en meter, då kommer antingen en försvarare eller målvakt och räddar den. Just nu går jag in med känslan av att jag förmodligen skulle kunna skjuta åt fel håll med fel fot och den går in ändå. Det är på något sätt att man har en övertro eller god känsla i att det är lättare att göra mål för tillfället.

Med sju poäng ner till Öster på kvalplats, och tio ner till Degerfors på nedflyttning, ser det ut som att IFK Norrköping är avskrivna från den direkta bottenstriden. Det håller inte David Moberg Karlsson med om.

– Nej. Det är också lite därför man inte går och jublar och trippar fram, för vi ligger ju där vi ligger ändå. Vi är fortfarande där nere, det är inte många poäng och man vet hur snabbt det går i fotboll – om några av våra resultat går åt fel håll och det går bättre för andra lag. Det är ju det läget vi har satt oss i efter 21 omgångar och det är resultatet av vårt arbete så här långt.

– Sedan handlar det också om att vi håller på att bygga något över tid, för vi är inte nöjda med att vara ett lag som är nere i en bottenstrid hela tiden. Då kan inte arbetet vara avslutat här, även om vi hade haft några fler poäng heller, utan vi jobbar inför nästa säsong också och att hela tiden bli ett bättre lag. Vi vill över tid klättra i tabellplaceringar, så det är väl svaret på frågan – och tyvärr är vi inte där än, avslutar David Moberg Karlsson.