Kände inte till bussmottagningen: ”Ingen berättade”

SOLNA: Bussmottagningen har blivit en årlig tradition för AIK-supportrarna.

Zadok Yohanna hade däremot ingen aning om vad som väntade.

– Jag tänkte bara ”vad är det som händer?”, säger yttern efter premiären mot Halmstads BK.

Två timmar innan avspark rullade AIK:s spelarbuss in till arenan. Som traditionen hör möttes bussen av supportrar, bengaler och sång.

För Zadok Yohanna var det en ny upplevelse.

– Jag var glad. Det var så många fans. Det är första gången jag upplever något sådant här, säger nigerianen efter matchen.

Spektaklet kom även som en överraskning för den 18-åriga yttern. Enligt honom själv hade han ingen aning om vad som väntade utanför Nationalarenan.

– Ingen berättade för mig. Jag såg bara massa människor som sprang och jag tänkte bara ”vad är det som händer?”, menar han.

Kevin Filling, som också upplevde sin första bussmottagning, är däremot övertygad om att Yohanna har blivit informerad om den årliga traditionen.

– Vi har säkert berättat men han chillar ju bara. Han kanske lyssnade på musik eller något. Han har nog bara förträngt det, säger Filling med ett leende.

AIK vann matchen mot Halmstad med 2-1. Zadok Yohanna stod för det avgörande målet i den 83:a minuten.