”Känns som att vi träffat riktigt rätt”

Malmö FF har anställt Miguel Ángel Ramírez som ny huvudtränare.

Det menar sportchef Daniel Andersson kändes som ett enkelt val.

– Först och främst handlar det om vilket spel vi vill spela, säger Andersson till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Det var under gårdagen som Malmö FF anställde sin permanenta ersättare till Henrik Rydström, då Miguel Ángel Ramírez presenterades.

Då menar klubbens sportchef, Daniel Andersson, att han är mycket tillfreds med rekryteringen.

– Det känns gediget och bra och som att vi träffat riktigt rätt, säger Daniel Andersson till Expressen.

Att det blev just Ángel Ramírez bland alla andra kandidater menar Andersson inte var några konstigheter.

– Den här gången kändes det som ett enkelt val, även om det var många duktiga kandidater, säger han och berättar varför:

– Först och främst handlar det om vilket spel vi vill spela. Det kan vi se på data från hans tidigare lag att det överensstämmer. Han har också mycket bra track record när det kommer till att utveckla talanger. Han utvecklar sin stab och är en stark ledare som varit i tuffa miljöer och utsatts för hård press, avslutar sportchefen.