”Kanske bättre på att dricka, inte att fira”

STOCKHOLM. Sotirios Papagiannopoulos hade aldrig tidigare vunnit mot Hammarby på bortaplan.

Efter 2-1-segern väntar ett lugnt firande på stan – där han slår tillbaka mot Johan Hoves påstående att danskar och norrmän är bättre på att fira än svenskar.

– De kanske är bättre på att dricka, inte på att fira, säger AIK-mittbacken i mixade zonen.

AIK tog tre blytunga poäng borta mot Hammarby under söndagen. Laget vände underläge till seger 2-1 och efteråt hyllar Sotirios Papagiannopoulos matchhjälten Bersant Celina.

– Han har gjort så många viktiga mål som gett oss derbysegrar. Jag älskar det. Oroligt skönt för honom och oss, säger ”Sotte” som hoppas att Celina och AIK kommer överens om nytt kontrakt eftersom det nuvarande löper ut 31 augusti.

– Han är så viktig spelare. Vi har många unga som är på väg framåt men vi behöver också äldre spelare. Han har varit här ett tag och vet vad det innebär att spela för AIK.

Celina sa själv efter derbyt att han tror det blir ett lugnt firande för spelartruppen – men att det är Papagiannopoulos och kapten Kristoffer Nordfeldt som håller i det. Papagiannopoulos tror heller inte på någon jättefest under söndagskvällen – något han var inne på redan i tv-intervjun efter slutsignal.

”Vi såg ett annat lag göra det och sedan dess har de två raka förluster”, sa mittbacken då i TV4 och syftade till Djurgårdens stora fest efter 4-2 mot AIK och där de sedan nu förlorat mot både Sirius och BP.

Även i mixade zonen tror veteranen på en städad kväll.

– Jag tror att vi kommer ta det lugnare. Vårsäsongen har inte varit super så det är väl mer våra fans som ska fira. De förtjänar det.

I mixade zonen pikade Johan Hove sina svenska lagkamrater att norrmän och danskar är bättre på att fira än svenskar. Papagiannopoulos håller inte med norrmannen.

– De kanske är bättre på att dricka, inte på att fira, säger han och skrattar.