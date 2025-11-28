Kartläggning: IFK Norrköping – från guld till förfall på tio år

År 2015 lyfte man Lennart Johanssons pokal – nu är IFK Norrköping mycket nära degradering till superettan.

Det är i sin tur en konsekvens av hur klubben från Östergötland har hanterat sin ekonomi.

FotbollDirekt har kartlagt hur “Peking” gick från SM-guld till förfall på tio år.

Foto: Bildbyrån

Året var 2015, datumet den 31 oktober.

Då hade IFK Norrköping rest ner till Malmö och Eleda stadion för att spela en av klubbens viktigaste matcher någonsin.

I Jan “Janne” Anderssons startelva fanns spelare som Andreas “Ante” Johansson, Alexander Fransson, Arnór Traustason, Christoffer Nyman och Emir Kujovic.

Framför de 20 520 personerna på läktarna i Malmö tog Emir Kujovic ledningen för bortalaget med sitt 21:a mål för säsongen efter en halvtimmes spel. Detta efter att Markus Rosenberg dragit på sig ett rött kort efter ynka fem minuter.

“Pekings” ledning stod sig hela vägen in på tilläggstid när islänningen Traustason sprang sig fri och chippade över Johan Wiland i MFF-målet.

Euforin hos spelarna och de tillresta supportrarna var total. IFK Norrköping hade säkrat sitt första SM-guld på 26 år och gjorde det i stor stil. Året innan hade man nämligen slutat på en tolfteplats och riskerat att åka ur.

I dag har det gått drygt tio år sedan Janne Anderssons och hans lag lyfte Lennart Johanssons pokal. Idag är man ett mirakel från att inte degraderas från allsvenskan då man förlorade den första av två kvalmatcher mot Örgryte IS med 3-0.

Därför har FotbollDirekt gjort sitt för att kartlägga hur IFK Norrköping har gått från att vinna SM-guld till att vara på gränsen att åka ur svensk fotbolls finrum. Detta med hjälp av klubbens redovisade koncernredovisning från år 2015 till 2024, via det Svenska Fotbollförbundet.

IFK Norrköpings ekonomi år för år:

2015:

IFK Norrköpings guldhjälte från 2015, Emir Kujovic. Foto: Bildbyrån.

Tabellplacering: 1

Årsbokslutet i korthet:

Eget kapital: + 36,2 miljoner kr

Totalt kapital: 389,2 miljoner kr

Intäkter inklusive spelarförsäljningar: 85,7 miljoner kr

Kostnader inklusive spelarförvärv: 91,2 miljoner kr (Sjätte högst i serien)

Redovisat resultat för året: -5,4 miljoner kr

Av siffrorna att döma gjorde det SM-guldvinnande IFK Norrköping ett fint år 2015. Trots att man redovisade ett minusresultat överpresterade man sportsligt sett till klubbens kostnader.

2016:

Årets mest värdefulla spelare 2016, IFK Norrköpings Andreas ”Ante” Johansson. Foto: Bildbyrån.

Tabellplacering: 3

Årsbokslutet i korthet:

Eget kapital: + 62,5 miljoner kr (näst högst i Sverige)

Totalt kapital: 418,9 miljoner kr

Intäkter inklusive spelarförsäljningar: 107,9 miljoner kr

Kostnader inklusive spelarförvärv: 79,3 miljoner kr (Åttonde högst i serien)

Redovisat resultat för året: +26,3 miljoner kr

Året efter guldet slutade IFK Norrköping på en tredjeplats i allsvenskan. Det egna kapitalet steg med omkring 30 miljoner samtidigt som intäkterna ökade och kostnaderna minskade.

2017:

Linus Wahlqvist Egnell och Kalle Holmberg i IFK Norrköping 2017. Foto: Bildbyrån.

Tabellplacering: 6

Årsbokslutet i korthet:

Eget kapital: + 89,0 miljoner kr (näst högst i Sverige)

Totalt kapital: 434,1 miljoner kr

Intäkter inklusive spelarförsäljningar: 137,2 miljoner kr

Kostnader inklusive spelarförvärv: 118,7 miljoner kr (Sjätte högst i serien)

Redovisat resultat för året: +18,3 miljoner kr

År 2017 slutade ”Peking” sexa i den allsvenska tabellen men fortsatte att göra bra ekonomiska resultat. Med ett redovisat resultat på plus 18 miljoner steg det egna kapitalet ytterligare samtidigt som både kostnaderna och intäkterna ökade jämfört med året innan.

2018:

Andreas Johansson och Daniel Sjölund tackar för sig i IFK Norrköping år 2018. Foto: Bildbyrån.

Tabellplacering: 2

Årsbokslutet i korthet:

Eget kapital: + 101,3 miljoner kr (näst högst i Sverige)

Totalt kapital: 475,6 miljoner kr

Intäkter inklusive spelarförsäljningar: 156,4 miljoner kr

Kostnader inklusive spelarförvärv: 143,8 miljoner kr (Fjärde högst i serien)

Redovisat resultat för året: +12,4 miljoner kr

År 2018 var Norrköping ytterst nära att säkra ett andra SM-guld på fyra säsonger. Trots att man slutade tvåa visade årsbokslutet att man gått tolv miljoner plus samtidigt både intäkter och kostnaderna steg.

2019:

Sead Haksabanovic i IFK Norrköping år 2019. Foto: Bildbyrån.

Tabellplacering: 5

Årsbokslutet i korthet:

Eget kapital: + 110,7 miljoner kr (näst högst i Sverige)

Totalt kapital: 462,1 miljoner kr

Intäkter inklusive spelarförsäljningar: 173,8 miljoner kr

Kostnader inklusive spelarförvärv: 158,1 miljoner kr (Fjärde högst i serien)

Redovisat resultat för året: + 15,7 miljoner kr

Säsongen 2019 slutade med en ny topp sex-placering och siffror som fick de med Peking-sympatier att dra på smilbanden. Man gick drygt 15 miljoner kronor plus och hade ökat intäkter och kostnader på nytt.

2020:

Christoffer Nyman i IFK Norrköping 2020. Foto: Bildbyrån.

Tabellplacering: 6

Årsbokslutet i korthet:

Eget kapital: + 147,9 miljoner kr (näst högst i Sverige)

Totalt kapital: 498,7 miljoner kr

Intäkter inklusive spelarförsäljningar: 167,9 miljoner kr

Kostnader inklusive spelarförvärv: 130,2 miljoner kr (Fjärde högst i serien)

Redovisat resultat för året: + 37,2 miljoner kr

Säsongen 2020 var ett tufft år för många då världen befann sig i en pandemi. Det skulle dock inte påverka IFK Norrköping särskilt mycket då man hade hela 168 miljoner kronor i intäkter och ökade sitt egna kapital med hela 37 miljoner kronor.

2021:

Rikard Norling under sitt första år som tränare för IFK Norrköping. Foto: Bildbyrån.

Tabellplacering: 7

Årsbokslutet i korthet:

Eget kapital: + 157,5 miljoner kr (näst högst i Sverige)

Totalt kapital: 531,7 miljoner kr

Intäkter inklusive spelarförsäljningar: 173,2 miljoner kr

Kostnader inklusive spelarförvärv: 163,3 miljoner kr (Tredje högst i serien)

Redovisat resultat för året: + 9,7 miljoner kr

En sjundeplacering till trots stod IFK Norrköping för ett positivt årsbokslut där man redovisade ett plusresultat på nära tio miljoner kronor. Här var dock både intäkterna och kostnaderna mycket höga.

2022:

Glen Riddersholm som tränare för IFK Norrköping 2022. Foto: Bildbyrån.

Tabellplacering: 12

Årsbokslutet i korthet:

Eget kapital: + 137,5 miljoner kr (tredje högst i Sverige)

Totalt kapital: 492,6 miljoner kr

Intäkter inklusive spelarförsäljningar: 195,1 miljoner kr

Kostnader inklusive spelarförvärv: 215,3 miljoner kr (Sjätte högst i serien)

Redovisat resultat för året: – 20,0 miljoner kr (den enda klubb som redovisade underskott)

Säsongen 2022 kan man kalla för en negativ brytpunkt i IFK Norrköpings moderna historia. Man slutade tolva i serien och redovisade hela 20 miljoner kronor i minusresultat. Detta samtidigt som kostnaderna steg över 200 miljoner och det egna kapitalet sjönk. Värt att notera här är att ”Peking” hade sjätte högst kostnader i serien men slutade tre poäng från Varbergs Bois på kvalplats.

2023:

Maic Sema tackas av för sin tid i IFK Norrköping år 2023. Foto. Bildbyrån.

Tabellplacering: 9

Årsbokslutet i korthet:

Eget kapital: + 127,5 miljoner kr (tredje högst i Sverige)

Totalt kapital: 486,2 miljoner kr

Intäkter inklusive spelarförsäljningar: 188,0 miljoner kr

Kostnader inklusive spelarförvärv: 197,6 miljoner kr (Sjätte högst i serien)

Redovisat resultat för året: -9,5 miljoner kr

2023 var ett nytt år med negativt årsbokslut då IFK Norrköping redovisade nära tio miljoner kronor minus trots att kostnaderna hade minskat med nära 20 miljoner kronor. Niondeplatsen var visserligen en bättre prestation än föregående år men inte i paritet till klubbens kostnader som fortsatt var sjätte högst i serien.

2024:

IFK Norrköpings målvakt David Mitov Nilsson 2024. Foto: Bildbyrån.

Tabellplacering: 11

Årsbokslutet i korthet:

Eget kapital: + 91,3 miljoner kr (femte högst i Sverige)

Totalt kapital: 454,2 miljoner kr

Intäkter inkl spelarförsäljningar: 155,7 miljoner kr

Kostnader inkl spelarförvärv: 192,5 miljoner kr (Åttonde högst i serien)

Redovisat resultat för året: -36,6 miljoner kr

I det sista året som finns presenterat i siffror framgår det att ”Peking” gjorde sitt sämsta resultat under urvalet på tio år. Kostnaderna var 37 miljoner högre än intäkterna vilket ledde till att man gick drygt 36 miljoner kronor minus.

Summering:

Utgår vi från siffrorna ser man en tydlig kurva uppåt vad gäller resultat och eget kapital mellan åren 2015 till 2021. Därefter började klubben tappa i både tabellplaceringar och sina ekonomiska resultat – vilket har en stor del att göra med varför IFK Norrköping befinner sig där de gör i dag.

Ökar man kostnaderna måste intäkterna göra detsamma, vilket de inte har gjort för ”Peking” de senaste åren.

Trots det var IFK Norrköping Sveriges femte rikaste klubb år 2024, om man ser till eget kapital, och den fjärde mest förmögna sett till totalt kapital.

Skulle klubben från Östergötland rasa ur allsvenskan väntar en mycket tuff tid för en klubb som redan befinner sig i en ekonomiskt knivig sits. Detta då man behöver vidta åtgärder för att kostnaderna inte ska överstiga intäkterna som är sämre i superettan.