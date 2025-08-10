Klart: Här är AIK:s trupp till derbyt mot Djurgården

AIK tar emot ärkerivalen Djurgården.

Nu har ”Gnaget” släppt truppen till det heta derbyt.

Video Björnberg hjälte för AIK i debuten

Under söndagseftermiddagen utspelar sig ett riktigt rivalmöte på Strawberry arena i Solna. AIK tar emot ärkerivalen Djurgården i säsongens andra Stockholmsderby lagen emellan och det är viktiga poäng som står på spel för båda lagen.

Under söndagsmorgonen har ”Gnaget” släppt sin matchtrupp till den kommande stormatchen. Då står det klart att Eskil Edh, som har dragits med ryggproblem och var tillbaka i AIK:s Europa-trupp tidigare i veckan, kan spela allsvensk fotboll för första gången i år.

Samtidigt är Martin Ellingsen, Andreas Redkin, Alexander Fesshaie och Kevin Filling alla skadade, medan Linus Järeteg, Charlie Pavey, Stanley Wilson och nyförvärvet Zadok Yohanna inte är uttagna till derbytruppen av tränare Mikkjal Thomassen.

Derbyt startar klockan 14:00 under söndagen.

AIK:s derbytrupp: