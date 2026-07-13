STOCKHOLM. Allsvenska jumbon Halmstads BK har senaste tre allsvenska matcherna släppt in elva mål.

Stuart Baxter är saftig i kritiken efter 0-3-förlusten borta mot Djurgården.

– Det kommer inte ordna sig om vi inte stoppar blödningen, säger engelsmannen på presskonferensen.

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Djurgården körde över Halmstads BK under måndagskvällen och segersiffrorna 3-0 var i underkant.

Efteråt är Stuart Baxter, som tog över som tränare i början av maj och dom därmed återvände till klubben han tränade redan i slutet av 80-talet, minst sagt kritisk efteråt.

– Vi kan inte ge bort så billiga mål som vi gör mot ett lag som Djurgården, ett lag som är väldigt välorganiserade och som spelar väldigt bra, speciellt här hemma. De ska ha beröm för det, men från vår sida kan vi inte hoppas att vi ska vinna matcher när vi ger bort bollar och sedan inte tar vara på våra chanser som vi skapar. Det blir en lång resa hem nu, säger Baxter på presskonferensen.

Före VM-uppehållet släppte HBK in fem mål borta mot MFF och i allsvenska omstarten blev det tre i baken hemma mot nykomlingen VSK. Efter ytterligare tre insläppta mot Djurgården och tredje raka torsken medger Baxter oro över sitt lag som är jumbo och har fyra poäng upp till kval.

– Vi kan inte förvänta oss att vinna matcher när vi släpper in dåliga mål mot Västerås och Djurgården. Det är för mycket… Jag behöver inte sitta här och hyckla, säga att det ordnar sig. Det kommer inte ordna sig om vi inte jobbar hårt, om vi inte stoppar blödningen.