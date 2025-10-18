Kritiken mot Djurgården: ”Det är en besvikelse”

Ahmed Saeed gör succé i Djurgårdens ungdomslag.

Men steget till A-laget menar talangen är alldeles för svårt.

– Jag har inte fått något på bordet, säger han till Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Dif-talangen Ahmed Saeed har spelat för det svenska P17-landslaget under uppehållet. Då stod Saeed får ett mål både matchen mot Wales och Kroatien.

FotbollDirekt har tidigare kunnat avslöja att klubbar som Sparta Prag och AZ Alkmaar visar intresse för honom. Därtill även allsvenska klubbar.

Den här säsongen har Saeed till störst del spelat för Djurgårdens U19-lag. Där står han noterad för 15 mål på 14 matcher i år.

Senast hoppade han in i A-lagets match mot IFK Norrköping i augusti och noterades för en assist. Sedan dess har det inte blivit något mer.

– Jag vet inte hur nära jag är. Det är många spelare i A-laget. Det känns inte som att jag är nära. Jag har bara hoppat in i de 15 minuterna mot Norrköping, det känns aldrig som att jag varit nära att hoppa in igen. Det känns bara som att jag är i U19, säger han till Aftonbladet.

Kritisk till klubben

Saeed är kritisk till den knappa speltiden han har fått i A-laget den här säsongen.

– Jag har förväntat mig det hela året i princip. Men det har inte blivit någonting. Jag tror alla i föreningen vet att jag vill spela. Jag har gjort resultat, det finns facit. Jag förtjänar att spela mer, men jag har inte fått göra det. Det är klart det är en besvikelse.

Talangens kontrakt med ”Blåränderna” löper ut i sommar och han har ännu inte fått något nytt kontrakt.

– Jag har inte fått något erbjudande från Djurgården. Min känsla är att jag borde fått det tidigare med tanke på hur jag presterat. Om jag ska var ärlig vet jag inte var jag ska hamna. Mina känslor just nu är väldigt blandade. Jag har inte fått något på bordet.

Djurgården ligger på sjätteplats i allsvenskan.







