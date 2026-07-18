Läckta (?) lånet: Mjällby förstärker

Mjällby förstärker laget inför kvalet till Champions League. Åtminstone om man ska tro Lech Poznan.

Den polska klubben skriver att de svenska mästarna tar in Ian Hoffmann på lån.

Ian Hoffmann, Foto: Bildbyrån

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Nästa vecka går Mjällby AIF in i kvalet till Champions League. De regerande svenska mästarna ställs mot Lincoln Red Imps från Gibraltar. Under lördagen kom nyheten att Mjällby förstärker laget, 24-årige försvararen Ian Hoffmann lånas in från polska Lech Poznan.



Det meddelar åtminstone den polska klubben. Mjällby själva har inte bekräftat övergången ännu. Hoffmann kommer från USA och har tidigare representerat klubbar som Moss, Hamkam och Kristiansund i Norge.



Lånet sträcker sig till slutet av 2026.