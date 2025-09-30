LISTA: 15 möjliga kandidater som ny MFF-tränare

Henrik Rydström har sparkats och jakten på en ersättare har inletts.

Frågan alla ställer sig nu är såklart, vem kommer att träna Malmö FF nästa säsong?

FotbollDirekt listar här ett gäng olika alternativ för storklubben.

Henrik Rydströms tid i Malmö FF nådde sitt slut förra veckan.

Förlusten mot Ludogorets blev droppen som fick bägaren att rinna över och morgonen därpå stod det klart att han sparkats av de regerande mästarna.

Anes Mravac har tagit över som interimtränare samtidigt som jakten på en ersättare har inletts.

Thomas Thomasberg var det första namnet som nämndes i media, men honom blir det inte då det är bekräftat att han tar över Pogon Szczecin.

I dagsläget är det med andra ord ytterst oklart vem som kommer att ersätta Henrik Rydström, men för att ge lite mer klarhet i frågan har FotbollDirekt valt att lista ett gäng olika namn som nog mycket väl kan finnas med på Daniel Anderssons lista i jakten på en ny huvudtränare.

Ole Gunnar Solskjær

Nuvarande uppdrag: Klubblös

Kommentar: Malmö FF lockade över en före detta dansk storanfallare för några år sedan i Jon Dahl Tomasson, frågan är om man kan göra detsamma men med en norsk. Ole Gunnar Solskjær fick sparken av Besiktas i slutet av augusti och det känns inte helt otänkbart att norrmannen kan komma hem till Skandinavien för att få fart på tränarkarriären igen.

Daniel Bäckström

Nuvarande uppdrag: Svenska U21-landslaget

Kommentar: Daniel Bäckström har bossat över det svenska U21-landslaget sedan hösten 2022 och sitter på ett kontrakt fram till sommaren 2027. Inget har hittills tytt på att Bäckström eller förbundet vill bryta med den andra, men vi har tidigare sett vad som händer med U21-personal (Bartosz Grzelak till AIK) när allsvenska storklubbar kommer och knackar på dörren.

Bartosz Grzelak

Nuvarande uppdrag: Klubblös

Kommentar: Den förre AIK-tränaren fick lämna ungerska Ujpest tidigare i år och står sedan dess utan uppdrag. Sejouren i AIK får väl anses vara godkänd, framförallt våren 2022 då han visade vad han kunde uträtta med klasspelare (Jordan Larsson) i truppen. Är det något han skulle ha tillgång till i MFF så är det just klasspelare.

Graham Potter

Nuvarande uppdrag: Klubblös

Kommentar: Östersunds FK:s förre succétränare har haft två mindre lyckade uppdrag i rad i Chelsea och i West Ham, som han fick sparken av så sent som i helgen, men för Malmö FF lär han fortfarande vara ett drömnamn (han har ju valts bort av klubben tidigare). Det som självklart talar emot är såklart kostnaden och frågan där är ifall Potter är villig att inte få en Premier League-lön, för är han villig att sänka sina krav kan nog nästa uppdrag bli i Skåne.

Alfred Johansson

Nuvarande uppdrag: Rosenborgs BK

Kommentar: Unge Alfred Johansson bossar som bekant över Rosenborgs BK och svensken belönades nyligen med ett nytt kontrakt av den norska storklubben. Även om Johansson på många sätt fortfarande är rätt oprövad så skulle det vara ett statement av Malmö FF att gå in och köpa loss honom från en så stor skandinavisk rival som Rosenborg. Verbalt uttryckte sig även Johansson på ett imponerande sätt efter att man besegrat Hammarby i kvalet till Conference League.

Kalle Karlsson

Nuvarande uppdrag: Västerås SK

Kommentar: När Henrik Rydström tog över Malmö FF kändes han som den givna arvtagaren, även om det fanns flera spännande tränare här på hemmaplan. Nu känns marknaden kanske inte lika spännande ur ett MFF-perspektiv, men i VSK lär ändå Kalle Karlsson vara av intresse. Visst vad han kan göra stordåd med små medal, frågan är dock bara om han är redo för en storklubb.

Jess Thorup

Nuvarande uppdrag: Klubblös

Kommentar: Dansken fick lämna Bundesliga-klubben Augusburg efter den föregående säsongen efter utebliven succé. Resultat och framgångar har han dock haft på hemmaplan i både FC Midtjylland och FC Köpenhamn, något som skulle kunna få med honom på en lista hos Malmö FF.

Olof Mellberg

Nuvarande uppdrag: Klubblös

Kommentar: Det började rätt bra borta i USA för Mellberg, men totalt sett så blev det bara 17 matcher för honom i St. Louis City. Visst har hans aktie skadats lite av det, men här på hemmaplan var han ju innan dess högaktuell för det svenska herrlandslaget och det skulle inte vara förvånande ifall han finns med på Daniel Anderssons lista.

Per Mathias Högmo

Nuvarande uppdrag: Klubblös

Kommentar: Efter succén och SM-guldet med BK Häcken har det gått tyngre för norrmannen i såväl japanska Urawa Red Diamonds som på hemmaplan i Molde FK. Är det något 65-åringen dock visat att han kan genom åren så är det allsvenskan och en comeback i Sverige är nog inte omöjlig.

Anes Mravac

Nuvarande uppdrag: Interimtränare Malmö FF

Kommentar: Anes Mravac har tagit över som tillfällig lösning och det lär stanna där, men det blev seger i premiären och skulle det bli succé under hösten är det inte helt otänkbart att han får chansen permanent. Det som lär avgöra ifall det blir 36-åringen eller inte är hur starka kandidater MFF får fram i övrigt.

Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf

Nuvarande uppdrag: Klubblösa

Kommentar: Duon som tog guld med Djurgården säsongen 2019 har stått utan uppdrag i nästan ett år nu och det har under tiden också varit väldigt tyst kring dem. Även om avslutet inte blev som de hade hoppats på i Djurgården så måste hela deras gärning för klubben summeras som en succé och det är långt ifrån otänkbart att de är tillbaka i allsvenskan till nästa säsong.

Rikard Norling

Nuvarande uppdrag: FC Stockholm

Kommentar: Han har gjort succé i Malmö FF förr och frågan överlag kring Rikard Norling lär vara när han ska återvända till elitfotbollen. Hans FC Stockholm slåss för uppflyttning i ettan norra, men lyckas man inte lösa det är det nog inte otänkbart att han kan tänka sig ett miljöombyte.

João Henriques

Nuvarande uppdrag: Radomiak

Kommentar: Denne portugis har tidigare varit aktuell för AIK och har just nu ett uppdrag i Polen där han med små medel har gjort Radomiak klubb till ett mittenlag. Den polska klubben uppges emellertid brottas med stora ekonomiska problem.

Joonas Rantanen

Nuvarande uppdrag: Ilves

Kommentar: Kanske borde Malmö FF tänka som Djurgården med Jani Honkavaara och gå för finländskt. MFF har ju flera goda erfarenheter genom åren med spelare från Tipsligan. Rantanen överraskar just nu stort med Ilves och är bara 38 år gammal. Det är serieledning som gäller och man håller på att knäcka suveränen HJK.

Fredrik Holmberg

Nuvarande uppdrag: Gais

Kommentar: Det här är kanske Sveriges mest spännande tränarnamn. Och då borde han per logik vara aktuell när Sveriges ledande klubb jagar nytt. Fredrik Holmberg har det svåra andra allsvenska året lyft Gais ytterligare. Det senaste exemplet såg vi i helgen då AIK klart överglänstes på bortaplan. Häcken uppgavs redan i fjol ha ögonen på honom.

Toni Koskela

Nuvarande uppdrag: Kalmar FF

Kommentar: En krävande tränare som har imponerat i Kalmar FF. Toni Koskela var ju redan för några år sedan aktuell för Malmö i samband med att Henrik Rydström anställdes och enligt FD:s uppgifter hann till och med finländaren med att träffa skåningarna.

41- åringen har i många år beskrivits som Finlands kanske mest spännande tränare.