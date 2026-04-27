Mads Thychosen tillbaka i AIK:s trupp
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Mads Thychosen har dragits med skador under inledningen av allsvenskan.
Nu är den danska högerbacken uttagen i den svartgula truppen mot Malmö FF.
Mads Thychosen har inte spelat en match för AIK sedan cuppremiären mot Västerås SK. En skada har hållit honom borta från spel. Dansken behövde till och med genomgå en operation för att bli kvitt sina problem.
Högerbacken har tidigare öppnat för en återkomst inför matchen mot Malmö FF under måndagen. Den önskningen har nu även infriats.
Under morgonen släppte AIK sin trupp inför kvällens drabbning. Där finns den 28-åriga dansken med.
Mads Thychosen har spelat 79 matcher för AIK sedan han anslöt från Midtjylland sommaren 2023.
Hela AIK-truppen mot Malmö FF
Sotirios Papagiannopoulos
Lukas Bergquist
Amel Mujanic
Johan Hove
Erik Flataker
Bersant Celina
Victor Andersson
Charlie Pavey
Kristoffer Nordfeldt (mv)
Sixten Gustafsson
Mads Thychosen
Abdihakim Ali
Stanley Wilson
Ibrahim Cissé
Kevin Filling
Kalle Joelsson (mv)
Áron Csongvai
Zadok Yohanna
Taha Ayari
Yannick Geiger
Matchen mellan AIK och Malmö FF sparkas igång klockan 19:00 på Nationalarenan.
Den här artikeln handlar om: