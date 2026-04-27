Mads Thychosen tillbaka i AIK:s trupp

Mads Thychosen har dragits med skador under inledningen av allsvenskan.

Nu är den danska högerbacken uttagen i den svartgula truppen mot Malmö FF.

Mads Thychosen har inte spelat en match för AIK sedan cuppremiären mot Västerås SK. En skada har hållit honom borta från spel. Dansken behövde till och med genomgå en operation för att bli kvitt sina problem.

Högerbacken har tidigare öppnat för en återkomst inför matchen mot Malmö FF under måndagen. Den önskningen har nu även infriats.

Under morgonen släppte AIK sin trupp inför kvällens drabbning. Där finns den 28-åriga dansken med.

Mads Thychosen har spelat 79 matcher för AIK sedan han anslöt från Midtjylland sommaren 2023.

Hela AIK-truppen mot Malmö FF

Sotirios Papagiannopoulos

Lukas Bergquist

Amel Mujanic

Johan Hove

Erik Flataker

Bersant Celina

Victor Andersson

Charlie Pavey

Kristoffer Nordfeldt (mv)

Sixten Gustafsson

Mads Thychosen

Abdihakim Ali

Stanley Wilson

Ibrahim Cissé

Kevin Filling

Kalle Joelsson (mv)

Áron Csongvai

Zadok Yohanna

Taha Ayari

Yannick Geiger

Matchen mellan AIK och Malmö FF sparkas igång klockan 19:00 på Nationalarenan.