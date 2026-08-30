Mardröm för AIK – stjärnan tvingades bryta derbyt

Ny skadesmäll för AIK.

I den 38:e minuten i derbyt tvingades Dino Besirovic bryta.

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Det blev en pangstart på derbyt mellan AIK och Hammarby. Bajen tog ledningen efter 14 spelade minuter genom Frank Adjei. Men det hann knappt gå en minut innan ”Gnaget” svarade genom Linus Carlstrand.

I den 26:e minuten hade Bajen chansen att återta ledningen efter att ha fått en straffspark. Paulos Abraham lyckades inte förvalta läget utan AIK-keepern Kristoffer Nordfeldt gick åt rätt håll och kunde enkelt rädda.

Strax innan halvtid åkte AIK på en tuff smäll. Laget har sedan tidigare flera spelare på skadelistan och i den 38:e minuten tvingades Dino Besirovic bryta – och ersattes av Ladji Camara.

Ännu tuffare blev det för hemmalaget när Abraham revanscherade sig för straffmissen och satte 2–1 med sekunder till paus.

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