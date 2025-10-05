Mardrömsstart för AIK – i rejäl brygga

AIK har inte fått någon bra start hemma mot IFK Värnamo.

Efter 19 minuter så ligger hemmalaget under med 3–0.

AIK är i behov av poäng för att hänga med i jakten på en Europaplats.

Några poäng ser det just nu inte ut att bli denna söndag.

Redan efter 19 minuter så ligger nämligen hemmalaget under med 2–0 mot allsvenska jumbon IFK Värnamo.

Bortalaget tog ledningen i den 15:e minuten genom Rufai Mohammed som pricksköt in 1–0 långt utifrån.

2–0-målet kom bara några minuter senare då Otso Liimatta satte bollen i mål.

Mellan målen så tvingades AIK också till ett byte, detta då Zadok Yohanna fick kliva av, in i stället kom Taha Ayari.

Eländet stannde dock inte vid 2–0 för AIK, för 27:e minuten utökade bortalaget till 3–0 genom Mohammad Alsalkhadi.

