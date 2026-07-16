Matthys vill ta AIK till toppen: ”Kommer att visa på planen”

Hervé Matthys, 30, har anslutit till AIK.

Nu ser den belgiske mittbacken fram emot att spela för klubben.

– Det kommer att bli en fantastisk känsla, säger han till FotbollDirekt.

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AIK har tackat av Aron Csongvai, som gått till franska Saint Etienne. Ungrarens ersättare är Hervé Matthys, som ansluter från polska Motor Lublin.

30-åringen har bara varit i Stockholm ett par dagar men har fått ett positivt intryck av sin nya klubb.

– Jag kan inte klaga. Alla har välkomnat mig med öppna armar så jag är väldigt glad. Träningarna har gått bra och jag är bara glad över att vara här, säger Matthys efter torsdagens träning.

Belgaren medger att han inte kände till mycket innan han skrev på för AIK. Men samtalen med tränare José Riveiro och rekryteringsansvarige Mika Takkula gav honom en positiv känsla.

– Jag hade en god dialog med tränaren och Mika. De förklarade sitt sätt att spela och deras planer och jag blev väldigt övertygad av det. Det var därför jag ville komma hit och vara en del av det här projektet.

Matthys har tidigare spelat för klubbar som Excelsior, ADO Den Haag och Beerschot. 30-åringen menar att han kommer ta sig an rollen som en av de ledande spelarna i gruppen.

– Jag tror att tränaren förväntar sig det av mig då jag har mycket erfarenhet. Jag tror att han vill att jag ska leda laget då jag är en av de äldre i laget. Det är normalt och det har jag naturligt i mig, vilket jag kommer att visa på planen.

Ser fram emot hemmamatcherna: ”En fantastisk känsla”

Efter 12 spelade matcher ligger AIK på niondeplats. Matthys hoppas kunna vara med och lyfta laget till toppen av serien och senare ta sig ut i Europa.

– Målet är att ta oss tillbaka till toppen av tabellen och att nå Europaplatser, det tror jag är ett mål för klubben på lång sikt och då är jag här för att hjälpa till.

AIK-förvärvet har erfarenhet från att spela på polska arenor med stort tryck. När FotbollDirekt frågar vad honom vet om den svenska motsvarigheten, svarar han att han är imponerad.

Vad tycker du om det?

– Det är fantastiskt. Det är ganska likt hur det var i Polen. Det är väldigt många AIK-supportrar och det är häftiga tifon, så jag ser fram emot att spela på arenan. Det kommer att vara en fantastisk känsla. Det kommer inte att bli något problem med stämningen i alla fall.

30-åringen förklarar att det spelade en roll i beslutet att gå till ”Gnaget”.

– Det är alltid kul att spela för en stor klubb, som den här, och det spelar in i beslutet att gå hit. AIK har gjort sig ett stort namn i Sverige, vilket påverkade extra i valet att komma hit.

AIK ställs härnäst mot Gais hemma på Strawberry Arena på lördag.