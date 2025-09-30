Mattiasson efter jättekrossen av Sirius: ”Jävligt skönt”

Han lämnade IK Sirius under uppmärksammade former efter förra årets säsong.

Igår slog Christer Mattiassons Djurgården Uppsala-klubben med hela 8-2.

– Det är klart att det finns mycket känslor utifrån vad som har hänt, säger Mattiasson till UNT.

Det var efter två år som huvudtränare i IK Sirius som Christer Mattiasson fick lämna klubben under vintern. Detta efter att bland annat ha slagit klubbens poängrekord 2023 och slutat en poäng bakom detta året efter.

I Mattiassons ställe kom Andreas Engelmark in från Brommapojkarna – och Mattiasson klev in i Djurgården som assisterande tränare.

Under måndagskvällen ställdes Blåränderna mot Sirius på 3Arena, i vad som skulle bli en kolossal överkörning av Djurgården. Siffrorna skrevs till 8-2 och Christer Mattiasson var minst sagt nöjd efter matchen.

– Det är klart att det finns mycket känslor utifrån vad som har hänt. Jag tycker väldigt synd om många spelare som får åka på den här förlusten men är otroligt glad för min och lagets skull att vi göra åtta mål och får fira, säger han till UNT.

Trots att man mann med hela sex (!) mål menar Mattiasson att hans lag fortsatt har mycket att jobba på.

– Första halvleken var en match som flög fram och tillbaka och där vi var väldigt skickliga på att göra mål. Att vi ledde med tre mål var tacksamt. Men vi var ändå inte nöjda med den halvleken. Sedan startade vi lite sämre i andra halvleken utan att det blev panik. När 4–2 kom gjorde vi två byten, som var planerade, och då fick vi också ett lugn och sen kunde vi spela av matchen när vi gjorde 5–2. Det var jävligt skönt.

I den allsvenska tabellen befinner sig Djurgården på en sjundeplats, med tre poäng upp till AIK på tredjeplats. IK Sirius har det tuffare, och har endast fyra poäng ner till negativt kval.