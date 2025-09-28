MFF-kaptenen om publiksiffran: ”Det är inte bra”

Malmö FF har noterats för sin sämsta publiksiffra i allsvenskan i år.

Det tycker kapten Pontus Jansson är ett tråkigt faktum.

– Klart att 15 000 inte är bra när vi haft slutsålt i varje match egentligen i 2,5 års tid, säger han enligt Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen ställdes Malmö FF mot IFK Värnamo, i en match som de Himmelsblå vann med 3-2. Något som inte var lika glädjande för spelarna i Malmö var dagens publiksiffra på Eleda stadion, som uppgick till 15 226 åskådare. Det är den lägsta siffran som MFF har haft under årets allsvenska säsong.

Inför dagens match låg de regerande mästarnas snitt på 19 150, vilket är sämre än både 2024 och 2023.

När speakern på Eleda stadion meddelade söndagens publiksiffra hajade Pontus Jansson till.

– Jag kanske inte ska fokusera på det, men min reaktion var likadan: att det inte är bra, säger han enligt Fotbollskanalen.

På frågan om hur hans MFF ska dra mer folk till hemmamatcherna lyder svaret:

– Segrar är den dragande faktorn, absolut. Men sedan så klart att de vill ha något att känna igen sig i, något att tro på. En negativ trend – det är klart att 15 000 inte är bra när vi haft slutsålt i varje match egentligen i 2,5 års tid.

Anders Christiansen väljer däremot att vända på perspektivet:

– Det är fokus på de 15 226 som var här i dag, det var fantastiskt. Som jag sagt innan är det inget att sätta fingret på. Det backar upp oss 2 gånger 45 minuter, och att kunna ge dem en vinst – även med det som hänt inom supportrarna – så var det en riktigt bra dag först och främst för de tre poängen, men för hela föreningen och supportrarna också.











